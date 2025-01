Crimen al volante en Rosario: Agustín López Gagliasso dio positivo de alcoholemia

Agustín David López Gagliasso (20), el conductor del 206 gris que el martes de la semana pasada atropelló a 120 kilómetros por hora y mató a una mujer y a su hija –e hirió a otra hija, de 6 años–, dio positivo de alcoholemia. Según informó el Ministerio Público de la Acusación este miércoles, los estudios realizados determinaron que tenía 0.20 g/l en sangre.

A López Gagliasso se le hizo alcoholemia y alcoholuria, cuyas muestras fueron conservadas en laboratorio para eventuales futuros estudios, en caso de ser requeridos.

En el comunicado enviado este miércoles, el MPA agregó que las fiscales Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto pidieron que se lleve a cabo una reconstrucción digital del siniestro vial. En tanto, la pericia accidentológica está prevista que se haga en las próximas semanas.

Además, se indicó que este miércoles terminó la etapa de toma de testimonios, por lo que se procesará toda la información y posteriormente se incorporará a la causa, que ya tiene imputado al conductor del 206, que está en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

De acuerdo a la acusación, el martes de la semana pasada, López Gagliasso mantuvo un “altercado” con un motociclista en el túnel Arturo Illia, realizó maniobras de sobrepaso a otros vehículos, perdió el control del auto a 120 kilómetros por hora y colisionó contra las víctimas y un semáforo en la esquina de Wheelwright y Presidente Roca.

Las fiscales sostuvieron que el conductor actuó con dolo eventual al circular a esa velocidad por la costanera central de la ciudad, sobre una avenida lidera al parque, donde suele haber gente que realiza actividades físicas o de esparcimiento.

La declaración de Giovanna R. (20), acompañante del 206, fue importante para la causa. Señaló que el joven –con quien no mantiene una relación sentimental– la estaba llevando a su casa desde la zona sur y que, en el interior del túnel, fue pasado por un motociclista, al que López insultó y comenzó a perseguir. Ese seguimiento incluyó zigzagueos de otros vehículos que transitaban por ese lugar, hasta que perdió el control del volante y colisionó contra Tania Gandolfi (40) y sus hijas Agustina Magalí García (17) y Victoria (6).

“Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo, al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”, dijo Giovanna al declarar.