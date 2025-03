“Creemos en la justicia social”: Axel Kicillof abrió el ciclo lectivo con criticas al gobierno de Javier Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio inicio al ciclo lectivo bonaerense y sostuvo que, desde su gestión, “siguen invirtiendo en la Educación Pública porque creen en la justicia social”.

El acto se realizó en el municipio de Pilar donde, además, se inauguró un Polo Educativo con jardín de infantes, escuelas primaria, secundaria y universidad; estuvieron presentes el intendente Federico Achával y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

“Estamos en un momento donde se sufren ataques sobre la educación, la obra pública y sobre el Estado en general. Nos dicen que no hay que hacer más infraestructura y que la escuela pública no sirve, pero les quiero decir a quienes sostienen esa idea que en la provincia de Buenos Aires no. Seguimos invirtiendo en la Educación Pública, creemos en la justicia social y en la igualdad de derechos”, indicó Kicillof.

Durante el acto, el mandatario provincial informó que el terreno donde ahora construyeron el Polo Educativo de Pilar, “era un descampado, un terreno baldío” y que, con esta obra “duplicaron la capacidad” del jardín de infantes y, a partir de ahora, habrá una escuela primaria y una escuela secundaria “con 1.600 nuevas vacantes”.

Asimismo, remarcó que hoy es el primer día de clases “para 5 millones” de estudiantes bonaerenses y que “por sexto año consecutivo empiezan las clases el día que dice el calendario”: “No hay en la historia, que yo recuerde, una secuencia de cumplimiento como este”, sostuvo.

En la misma línea, agradeció a alumnos, directivos y auxiliares de toda la provincia porque “son 22 mil escuelas, 5 millones de chicos, 400 mil docentes y 80 mil auxiliares los que hacen la escuela pública todos los días”.

“En toda la Argentina tenemos, desde el Gobierno Nacional, un parate de las obras y de las escuelas y un desfinanciamiento en la Educación Pública. Por eso resalta más que, en un año como este, podamos seguir inaugurando escuelas. Tenemos estas dos con una ampliación, 20 escuelas hasta el mes de abril y 30 hasta fin de año. Estamos abriendo el camino para un futuro mejor, reconociendo ese esfuerzo de los chicos y de sus familias y generando las oportunidades y las posibilidades para que se desarrollen. Les estamos permitiendo que puedan pensar, que desde los 3 a los 23 años va a haber jardín, primaria, secundaria y universidad pública gratuita, de calidad y que les va a permitir, más allá de su condición económica, llegar a un lugar mejor”, concluyó.