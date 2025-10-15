Radio TV Valle Viejo
Créditos para jubilados ANSES: requisitos y cómo solicitar hasta $1.500.000

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES tienen la posibilidad de acceder a créditos personales de hasta $1.500.000 durante el mes de octubre de 2025. Este crédito, que se otorga a través de bancos adheridos al programa, ofrece tasas preferencialescuotas fijas en pesos y plazos de hasta 60 meses. El trámite es sencillo y puede realizarse totalmente en línea, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria.

“El trámite se realiza de forma simple y digital, sin necesidad de acercarse a una sucursal bancaria”, explicaron desde ANSES. Esta facilidad es un punto a favor, ya que los jubilados pueden gestionar todo el proceso desde la comodidad de su hogar, sin complicaciones.

Requisitos para acceder a los créditos de ANSES

Para acceder a estos créditos, los jubilados y pensionados deben cumplir con algunos requisitos básicos. Los solicitantes deben ser beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y cumplir con las siguientes condiciones:

Tener residencia permanente en Argentina.

Contar con DNI vigente y CBU registrada en ANSES.

No registrar deudas impagas con entidades financieras.

Asegurarse de que la cuota mensual no supere el 30% de su ingreso total.

“Cada banco define los límites, tasas y condiciones según el perfil del solicitante”, aunque todos los préstamos garantizan cuotas fijas en pesos. Los beneficiarios pueden gestionar la solicitud con condiciones más favorables debido a los convenios establecidos con ANSES.

¿Cómo calcular las cuotas y cómo solicitar el crédito?

Si un jubilado decide solicitar el monto máximo de $1.500.000, el valor estimado de las cuotas dependerá del plazo elegido y la tasa de interés. A modo de ejemplo, tomando una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50%, las cuotas mensuales quedarían de la siguiente manera:

24 meses: $90.000 por mes (aproximadamente)

36 meses: $73.000 por mes (aproximadamente)

48 meses: $63.000 por mes (aproximadamente)

60 meses: $57.000 por mes (aproximadamente)

“Un jubilado que percibe la mínima (actualmente $260.000) puede acceder a los plazos más largos sin superar el límite legal de descuento del 30% sobre su haber”, indicaron desde ANSES.

El proceso para solicitar el crédito es completamente digital y se realiza desde el homebanking o la app del banco donde el solicitante cobra su haber. El paso a paso incluye ingresar a la cuenta bancaria, seleccionar la opción “Créditos personales para jubilados”, simular el monto y plazo, confirmar los datos personales y, finalmente, esperar la acreditación del dinero, que suele concretarse en un plazo de entre 24 y 72 horas hábiles.

