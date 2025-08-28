Radio TV Valle Viejo
Créditos ANSES en septiembre: líneas vigentes, montos, requisitos y cómo solicitarlos online

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en septiembre 2025 una amplia oferta de créditos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y para jubilados y pensionados.

Estos préstamos permiten reforzar el presupuesto mensual, cubrir gastos imprevistos o financiar proyectos personales. Todos cuentan con gestión 100% digital, aprobación ágil y cuotas descontadas directamente de los haberes, lo que evita riesgos de impago.

Los montos y plazos varían según el grupo beneficiario, con opciones que alcanzan hasta $3.000.000 y planes de devolución de hasta 72 meses.

Bancos participantes y montos disponibles

En septiembre, los créditos de ANSES se gestionan junto a dos bancos estatales:

-Banco Nación: préstamos de hasta $3.000.000 para AUH, SUAF y jubilados.

-Banco Provincia: hasta $2.500.000 para AUH y SUAF.

-Cuenta DNI (Banco Nación): modalidad de gestión completamente digital.

Estas entidades ofrecen la posibilidad de simular la cuota, elegir el plazo y obtener aprobación en menos de 24 horas, con acreditación inmediata en la cuenta.

El simulador de préstamos: una herramienta clave

Uno de los principales beneficios es el simulador online disponible en la plataforma Mayores Activos. Permite a los beneficiarios:

-Calcular en segundos la cuota mensual según monto y plazo.

-Conocer el máximo disponible de acuerdo con los ingresos.

-Comparar diferentes escenarios antes de solicitar el préstamo.

El simulador fomenta la transparencia y ayuda a evitar sobreendeudamiento, ya que el solicitante conoce de antemano cuánto pagará cada mes.

Paso a paso: cómo solicitar un crédito ANSES en Banco Nación

El trámite es simple y completamente digital:

-Ingresar a Tu Banco o Mayores Activos con usuario y contraseña.

-Seleccionar la opción “Préstamos” y desplegar todas las alternativas.

-Elegir el crédito, completar datos básicos y usar el simulador.

-Validar la solicitud y confirmar la operación.

-Una vez aprobado, el dinero se acredita de forma automática en la cuenta.

Las cuotas se descuentan en forma directa del recibo de jubilación, pensión o de la cuenta bancaria asociada.

Ventajas de los créditos online

Los préstamos de ANSES gestionados a través de Banco Nación y Banco Provincia ofrecen múltiples beneficios:

-Gestión 100% digital sin trámites presenciales.

-Aprobación rápida, incluso en minutos.

-Acreditación inmediata en la cuenta bancaria.

-Plazos flexibles de hasta 72 meses.

-Mayor seguridad al no requerir papeles ni traslados.

-Destino libre del dinero solicitado.

Estas características resultan especialmente convenientes para jubilados y familias que buscan financiamiento rápido y seguro.

¿Por qué solo Nación y Provincia ofrecen estos créditos?

Los préstamos están limitados a estas entidades estatales por un acuerdo operativo con ANSES, que permite verificar datos en tiempo real, prevenir fraudes y garantizar acreditaciones rápidas.

Al tratarse de bancos públicos, las tasas y condiciones resultan más competitivas frente a las de entidades privadas, lo que hace más accesible el crédito para beneficiarios sociales y adultos mayores. 

