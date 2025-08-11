Radio TV Valle Viejo
Créditos ANSES: cuánto presta con cuotas de $124.000, de $61.000 y cómo acceder

A partir de agosto, los Créditos ANSES volvieron a estar disponibles para jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios de la Asignación Familiar (SUAF). Se gestionan a través del Banco Nación y el Banco Provincia, con montos de hasta $3.000.000, cuotas fijas y un trámite 100% digital, adaptado a un contexto de inflación creciente.

El relanzamiento coincide con el aumento del 1,62% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, dispuesto por ANSES según la fórmula de movilidad. Además, quienes perciban la jubilación mínima recibirán un bono de $70.000, alcanzando un ingreso mensual de $384.305,37.

Simulador online y condiciones de los préstamos

El Banco Provincia habilitó un simulador online que permite calcular el monto del préstamo, la cuota mensual y los requisitos según los ingresos del solicitante. Por ejemplo, para un crédito de $1.700.000 en 36 cuotas, la cuota inicial estimada es de $124.454, con un ingreso mínimo requerido de $355.582. La tasa nominal anual es del 79% y el costo financiero total efectivo anual (CFTEA) alcanza el 114,92%.

El sistema permite elegir montos desde $100.000 hasta $3.000.000, con plazos de 12 a 60 cuotas. La solicitud puede iniciarse directamente desde la plataforma digital del banco.

Captura del simulador.
Captura del simulador.

Requisitos para acceder a los Créditos ANSES

Para solicitar un crédito, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

-Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilación.

-Cobrar la prestación en Banco Nación o Banco Provincia.

-Tener cuenta bancaria activa a nombre del titular.

-Ser mayor de 18 años y tener residencia legal en Argentina.

-No superar ingresos mensuales de $317.800 (tope vigente en julio 2025).

-Poseer clave digital activa y CUIL vigente.

Los bancos pueden evaluar el historial crediticio y la situación financiera antes de aprobar el préstamo.

Cómo usar el simulador de créditos paso a paso

-Ingresar a la web o app del banco correspondiente.

-Acceder con usuario y clave digital.

-Seleccionar “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.

-Indicar el tipo de prestación (AUH, SUAF o jubilación).

-Elegir el monto y el plazo de cuotas.

-Consultar el detalle de cuota mensual, tasa y costo total.

Si se cumplen los requisitos, avanzar con la solicitud online.

Ejemplo de cálculo: cuotas de $61.000

El simulador de créditos habilitado por Banco Provincia permite calcular el préstamo en función del ingreso mensual del solicitante. Para un crédito de $500.000 a 12 meses, la cuota inicial estimada es de $61.560. Para acceder a este valor, se requiere un ingreso mínimo de $175.887.

Los montos van de $100.000 a $3.000.000 y las cuotas se mantienen fijas durante todo el plazo. Las cuotas son fijas durante todo el período, y el plazo de devolución se puede elegir entre 12, 24, 36, 48 o 60 meses.

La tasa nominal anual es del 79%, con un CFTEA del 114,92%, lo que permite conocer el costo total desde el inicio y evitar incrementos inesperados. El trámite es totalmente digital, desde el home banking o la app del banco, y el simulador permite confirmar la viabilidad antes de enviar la solicitud.

Requisitos para pedir un crédito ANSES

Para acceder a estos créditos personales, es necesario cumplir con una serie de condiciones básicas establecidas por los bancos públicos en coordinación con ANSES. El primer requisito es ser titular de AUH, SUAF o jubilación, y cobrar el beneficio a través del Banco Nación o el Banco Provincia.

Además, se exige:

-Tener 18 años o más

-Contar con residencia legal en Argentina

-Poseer una cuenta bancaria activa a nombre del solicitante

-Estar registrado con clave digital y CUIL

-No superar el tope de ingresos de $317.800 mensuales

-No presentar situación crediticia irregular

