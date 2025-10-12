Crece la demanda por semen y embriones bovinos argentinos

La Argentina exporta genética bovina a todos los continentes, incluso hacia países donde no se aplica la vacunación contra la fiebre aftosa. Entre los destinos más representativos, se destacan Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Bolivia y Canadá y otros destinos muy exigentes como China y Unión Europea. Y como novedad se acaba de sumar Panamá.

Oficialmente se precisó que la apertura del país centroamericano responde al interés conjunto del sector exportador argentino y de los propios importadores panameños.

Tras aprobar la propuesta de Certificado Veterinario Internacional para la exportación de semen y embriones y superado el análisis de riesgo realizado por Panamá, – que incluyó una auditoria a los centros de colecta de semen y embriones de Argentina en agosto pasado-, la autoridad sanitaria panameña informó que autorizó el ingreso de la genética bovina procedente de los establecimientos argentinos habilitados por el país centroamericano.

El acuerdo con Panamá es otro de los logros que se incorpora a los destinos de exportación en Centroamérica, como Belice y Costa Rica, y fortalece el trabajo con otros países de la región, como Guatemala, República Dominicana y México. Cabe destacar que durante 2025 la Argentina también concretó la apertura del mercado de Ecuador para el envío de embriones bovinos in vitro.