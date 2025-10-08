Radio TV Valle Viejo
Crece en Argentina la circulación de la “variante Frankenstein” del Covid

La variante “Frankenstein” sigue sumando casos en Argentina. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), casi uno de cada tres casos secuenciados ya corresponden a esa cepa. Y la positividad es superior a la de gripe.

El panorama actual del COVID-19 en Argentina se caracteriza por una circulación exclusiva de la variante Ómicron, según el BEN N°776 difundido por el Ministerio de Salud. El informe abarca las semanas epidemiológicas 29 a 36 de 2025 y detalla que, dentro de esta variante, predominan los linajes sin clasificación de interés o preocupación (no VOI/VUM).

Durante el período analizado, se notificaron 95 muestras secuenciadas genéticamente de SARS-CoV-2 en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Los resultados mostraron que el linaje XFG, conocido como Frankenstein, representó el 28,4% de los casos (27 muestras), seguido por LP.8.1 con el 15,8% (15 muestras). Las restantes correspondieron a otros sublinajes de Ómicron no clasificados como variantes de vigilancia.

