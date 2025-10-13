Córdoba y Tucumán registran la mayor cantidad de casos por picaduras de alacrán: cómo está Catamarca

El Boletín Epidemiológico Nacional N° 777, correspondiente a la semana 40 de 2025, detalla que Córdoba Capital (1.237), San Miguel de Tucumán (1.198), Salta Capital (333) y La Rioja Capital (284) fueron los Departamentos con mayor cantidad de registros.

En contraste, Misiones mantiene niveles mínimos y sin circulación sostenida de especies altamente tóxicas, aunque se reportan ejemplares del Tityus bahiensis y hallazgos esporádicos de T. serrulatus, especie invasiva con potencial de expansión desde Brasil.

En cuanto a la población afectada, el 76% de los casos del país se concentraron en personas de entre 0 y 49 años, con una tasa promedio de entre 11 y 14 casos cada 100.000 habitantes. Las mujeres representaron el 55% de las notificaciones, un 17% más que los varones. El dolor local fue el síntoma predominante en el 72% de los pacientes, seguido por manifestaciones gastrointestinales (7,3%) y cefalea (4,5%).

Del total nacional, el 9,7% de los afectados -552 personas- requirió tratamiento con antiveneno escorpiónico, elaborado por el Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) “Dr. Carlos G. Malbrán”. Este organismo es el único productor del país y abastece al sistema de salud de todas las jurisdicciones.

Medidas preventivas ante picaduras potencialmente mortales

El Ministerio de Salud recordó además la importancia de las medidas preventivas: revisar y sacudir la ropa y el calzado antes de usarlos, mantener las viviendas libres de escombros y basura, y sellar grietas o aberturas que puedan servir de refugio a los alacranes.

La picadura de alacrán puede provocar envenenamientos graves o potencialmente mortales. El cuadro clínico se manifiesta como un síndrome neurotóxico grave y letal, pero pueden prevenirse y abordarse satisfactoriamente mediante atención médica oportuna y la aplicación del antídoto específico cuando sea necesario.

En Argentina, se cuenta con producción suficiente de antiveneno escorpiónico, lo que permite abastecer los establecimientos de salud de las distintas provincias y garantizar el tratamiento adecuado de las personas afectadas.