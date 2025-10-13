Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Córdoba y Tucumán registran la mayor cantidad de casos por picaduras de alacrán: cómo está Catamarca

El Boletín Epidemiológico Nacional N° 777, correspondiente a la semana 40 de 2025, detalla que Córdoba Capital (1.237), San Miguel de Tucumán (1.198), Salta Capital (333) y La Rioja Capital (284) fueron los Departamentos con mayor cantidad de registros.

En contraste, Misiones mantiene niveles mínimos y sin circulación sostenida de especies altamente tóxicas, aunque se reportan ejemplares del Tityus bahiensis y hallazgos esporádicos de T. serrulatus, especie invasiva con potencial de expansión desde Brasil.

En cuanto a la población afectada, el 76% de los casos del país se concentraron en personas de entre 0 y 49 años, con una tasa promedio de entre 11 y 14 casos cada 100.000 habitantes. Las mujeres representaron el 55% de las notificaciones, un 17% más que los varones. El dolor local fue el síntoma predominante en el 72% de los pacientes, seguido por manifestaciones gastrointestinales (7,3%) y cefalea (4,5%).

Del total nacional, el 9,7% de los afectados -552 personas- requirió tratamiento con antiveneno escorpiónico, elaborado por el Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) “Dr. Carlos G. Malbrán”. Este organismo es el único productor del país y abastece al sistema de salud de todas las jurisdicciones.

Medidas preventivas ante picaduras potencialmente mortales

El Ministerio de Salud recordó además la importancia de las medidas preventivas: revisar y sacudir la ropa y el calzado antes de usarlos, mantener las viviendas libres de escombros y basura, y sellar grietas o aberturas que puedan servir de refugio a los alacranes.

La picadura de alacrán puede provocar envenenamientos graves o potencialmente mortales. El cuadro clínico se manifiesta como un síndrome neurotóxico grave y letal,  pero pueden prevenirse y abordarse satisfactoriamente mediante atención médica oportuna y la aplicación del antídoto específico cuando sea necesario.

En Argentina, se cuenta con producción suficiente de antiveneno escorpiónico, lo que permite abastecer los establecimientos de salud de las distintas provincias y garantizar el tratamiento adecuado de las personas afectadas.

  • Catamarca: detienen a un delincuente de 21 años que golpeó y les robó a dos jóvenes en Fray Mamerto Esquiú

    Catamarca: detienen a un delincuente de 21 años que golpeó y les robó a dos jóvenes en Fray Mamerto Esquiú

    Efectivos de la Comisaría de San Antonio llegaron hasta loteo El Arco, de esa localidad del Departamento Fray Mamerto Esquiú, donde aprehendieron a un individuo de apellido Villegas (21), quien habría agredido físicamente a dos jóvenes de 18 y 22 años de edad, para luego sustraerle a uno de ellos una billetera y un teléfono…

  • Córdoba y Tucumán registran la mayor cantidad de casos por picaduras de alacrán: cómo está Catamarca

    Córdoba y Tucumán registran la mayor cantidad de casos por picaduras de alacrán: cómo está Catamarca

    El Boletín Epidemiológico Nacional N° 777, correspondiente a la semana 40 de 2025, detalla que Córdoba Capital (1.237), San Miguel de Tucumán (1.198), Salta Capital (333) y La Rioja Capital (284) fueron los Departamentos con mayor cantidad de registros. En contraste, Misiones mantiene niveles mínimos y sin circulación sostenida de especies altamente tóxicas, aunque se…

  • Detienen en Catamarca a un hombre que arrebató un celular en la Terminal de Ómnibus

    Detienen en Catamarca a un hombre que arrebató un celular en la Terminal de Ómnibus

    En la Terminal de Ómnibus, personal de la Comisaría Primera aprehendió a un hombre de apellido Figueroa (32), quien fue sindicado por otro de 57 años de edad, como el presunto autor de haberle sustraído un teléfono celular ZTE A34, de color negro. En el lugar, y al realizarle un palpado superficial entre sus prendas…

  • Catamarca: dio inicio el Curso de Actualización y Fortalecimiento en Salud Mental

    Catamarca: dio inicio el Curso de Actualización y Fortalecimiento en Salud Mental

    El Ministerio de Salud de la provincia dio inicio al segundo Curso de Actualización y Fortalecimiento de los Abordajes en Salud Mental, en el Nodo Tecnológico. A cargo de la Dirección Provincial de Políticas Asistenciales en Salud Mental de la Secretaría de Salud Mental y Consumo Problemáticos, el Curso consta de 6 Módulos dirigido al…

  • Cabo Verde hizo historia: jugará por primera vez un Mundial de Fútbol

    Cabo Verde hizo historia: jugará por primera vez un Mundial de Fútbol

    Cabo Verde vivió un día histórico. La selección del pequeño archipiélago del Atlántico, situado frente a las costas de Senegal, se clasificó por primera vez a una Copa del Mundo tras vencer por 3-0 a Esuatini en Praia. Con este triunfo, los dirigidos por Bubista aseguraron el primer lugar del Grupo D de las eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026, superando al favorito Camerún, que…

  • Catamarca: proyectan obras para reforzar el desarrollo social y urbano de Tinogasta

    Catamarca: proyectan obras para reforzar el desarrollo social y urbano de Tinogasta

    El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, se reunió con el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, para analizar la situación del municipio y proyectar obras para los tinogasteños. En el encuentro, coincidieron en iniciar un proyecto de obra para reconstruir un club que sea elegido por el…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3