Córdoba: una operadora del 911 le salvó la vida a un bebé de seis meses que se ahogó con jarabe

“¡Se me ahogó el nene y no sé qué hacer, estoy con mi mamá!”. La frase, cargada de angustia, resonó en la central del 911 de Villa Dolores y marcó el inicio de una cadena de acciones que resultaron decisivas para la vida de un bebé de 6 meses. La rápida intervención de la operadora, que no solo coordinó el envío de un móvil policial sino que también guió a la madre con instrucciones precisas, permitió que el pequeño recuperara la estabilidad antes de recibir atención médica especializada.

El hecho ocurrió durante la noche de ayer, cuando una mujer de 28 años recurrió al servicio de emergencias tras advertir que su hijo no reaccionaba luego de haber ingerido un jarabe. El registro de audio difundido por la Policía reveló la desesperación de la madre, quien solicitaba ayuda de manera insistente mientras su hijo permanecía inconsciente.

En ese contexto, la agente del 911 asumió un rol fundamental: mientras un patrullero se dirigía al domicilio, ubicado en la calle Ignacio Castellano del barrio San Martín, la operadora proporcionó contención emocional y explicó los pasos necesarios para realizar maniobras de primeros auxilios.

“Bueno, póngalo boca abajo y le da golpecitos en la espalda. Despacito, tranquilícese usted. Le da golpes en la espalda de atrás. Y lo agarra del abdomen a los lados, lo tira hacia adelante y le da golpecitos en la espalda”, repitió al teléfono la operadora del servicio de emergencias.

Luego de que la madre le realizó algunas maniobras, la mujer le preguntó: “¿Qué color tiene el niño? ¿De qué color se ve en el rostro?“. A lo que la mamá respondió: “Está colorado”. Y la respuesta del 911 fue: “¿No lo ve qué reacciona? Sígale haciéndole maniobra”.

“Ahí está mejor”, tranquilizó la mujer, a lo que la operadora le contestó: “Ahí está llegando el móvil”. Y agregó: “Saque afuera al bebé para que tome aire”. El niño logró estabilizarse antes de la llegada de los efectivos, lo que permitió un traslado inmediato junto a su madre al hospital regional de Villa Dolores. Allí, los médicos diagnosticaron broncoaspiración con líquido pesado, una condición que puede comprometer gravemente la función respiratoria en lactantes. Tras recibir la atención correspondiente y mostrar una evolución favorable, el niño fue dado de alta en cuestión de horas.