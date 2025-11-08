Córdoba se sumó a Buenos Aires y bloqueó el acceso a Roblox en las escuelas

Tras conocerse la decisión del Gobierno porteño de bloquear el acceso a Roblox en las escuelas, el Ministerio de Educación de Córdoba tomó la misma medida y formalizó la disposición mediante una circular enviada a todas las instituciones educativas de la provincia.

La decisión se comunicó a través de la subdirección de Infraestructura Tecnológica y Conectividad, que solicitó a los proveedores aplicar un filtro para impedir el acceso a la plataforma de juegos en las redes escolares administradas por Educar.

En respuesta a la solicitud enviada por Córdoba, desde el área de Conectividad del Ministerio de Capital Humano de la Nación, confirmaron que se aplicó el bloqueo de acceso a la plataforma Roblox.

El Ministerio de Educación de esa provincia envió, además, un comunicado oficial a las escuelas en el que informa sobre la medida y su carácter preventivo. La decisión busca llevar tranquilidad a las familias y reforzar la seguridad digital de los estudiantes.

Al mismo tiempo, consideran que cada institución conoce su propia realidad y debe definir, junto con docentes, familias y estudiantes, las normas de convivencia sobre el uso de dispositivos y plataformas online.

El origen de la medida

La decisión de Córdoba replica lo dispuesto por la Ciudad de Buenos Aires, donde las autoridades educativas restringieron el acceso a Roblox en los colegios públicos. En ambos casos, las medidas se enmarcan en investigaciones y reportes que alertan sobre contactos con desconocidos, contenidos inapropiados y dinámicas de juego adictivas.

Roblox se suma así a otros sitios bloqueados previamente en la red educativa provincial, como páginas de apuestas o de contenido para adultos. La restricción alcanza a todos los niveles y modalidades de enseñanza.

¿Qué es Roblox?

Se trata de una plataforma de videojuegos en línea y un sistema de creación de videojuegos desarrollado por Roblox Corporation (desarrolladora de videojuegos estadounidense con sede en San Mateo, California) que permite a los usuarios programar y jugar juegos creados por ellos mismos o por otros usuarios. Fue creada por David Baszucki y Erik Cassel en 2003 y lanzada al público en 2006.

¿Por qué a los niños les atrae Roblox?

Roblox tiene millones de juegos que han sido creados por personas con talento de todo el mundo. Los niños pueden jugar e interactuar con amigos de la vida real en virtuales “citas de juego”, o jugar con la gente que sólo interactúan con la plataforma. Si se aburren con un juego, siempre hay millones más para tratar, y otros nuevos que se crean y actualizan todos los días.