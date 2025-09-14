Córdoba: se estrelló una avioneta durante un festival de acrobacias y murieron sus dos tripulantes

Un avión biplaza de acrobacia cayó este sábado en la pista del Aeroclub de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, durante un festival aéreo que tenía lugar en el predio y murieron sus dos tripulantes. Según comunicaron fuentes policiales, los fallecidos eran dos hombres, ambos oriundos de Santa Fe. Hasta el momento no trascendieron ni sus nombres ni sus edades.

El accidente ocurrió en horas de la tarde mientras se desarrollaba el evento, que había iniciado las actividades pasado el mediodía con espectáculos de paracaidismo y exhibiciones y tenía agendada una jornada con diversas demostraciones aéreas.

Distintas personas participaban del festival, que había sido difundido a través de las redes sociales como una gran propuesta para disfrutar de acrobacias, vuelos de bautismo en avión o helicóptero, y shows de la brigada motorizada y la banda de música de la Policía Provincial.

Todavía se desconoce el motivo por el cual la avioneta se precipitó. De acuerdo con los primeros informes de medios locales, el avión perdió sustentación, tocó la pista y se prendió fuego tras el impacto.

Rápidamente, se hicieron presentes personal policial y bomberos. El fiscal de instrucción en turno de Bell Ville Nicolás Gambini quedó a cargo de las primeras actuaciones y de preservar la zona.

El hecho ocurrió en medio de la conmoción de quienes estaban en el lugar. Minutos después, comenzaron a circular videos en las redes que mostraban la columna de humo. El festival tenía previsto continuar durante el domingo. De momento, en los canales oficiales del lugar no se ha informado la suspensión.