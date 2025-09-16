Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Hoy martes por la Copa Argentina: Newell’s y Belgrano en un duelo prometedor en los cuartos de final

De cara a uno de los partidos más importantes de su temporada, Newell’s y el técnico Cristian Fabbiani ajustan detalles para medirse este miércoles, a las 18, contra Belgrano de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina, en la ciudad de Villa Mercedes (San Luis).

Luego del triunfo del viernes pasado ante Atlético Tucumán en el Coloso, con goles de Víctor Cuesta y el juvenil Facundo Guch, el plantel tuvo descansado el sábado y volvió a las prácticas del domingo. Este lunes entrenará a la tarde en Bella Vista, cenará en el predio y luego viajará a San Luis en colectivo, donde ya quedará concentrado para el encuentro.

La victoria contra el Decano llevó algo de calma al parque de la Independencia, aunque está claro que todos los cañones leprosos apuntan a conseguir el boleto a semifinales en la Copa Argentina, un certamen que otorga un título oficial y la clasificación a la próxima Libertadores para el campeón. Un objetivo difícil, pero del que los leprosos están a tres partidos.

En ese plano, el Ogro deberá definir varias cuestiones en cuanto al armado del once titular para jugar con Belgrano, por empezar el esquema táctico. Es que, hasta ahora, el DT viene alternando entre la línea de cinco y de cuatro defensores, una elección que luego repercute en el resto del armado.

No hay dudas de que el arco será responsabilidad de Juan Espínola, que fue figura contra los tucumanos. Además, los zagueros Cuesta y Luciano Lollo, y el lateral derecho Alejo Montero, también son números puestos, aunque del otro lado Alejo Tabares no termina de convencer. Aunque podría rearmar la línea de tres centrales sumando a Fabián Noguera.

Fabbiani dijo que el de Copa Argentina será el partido
Fabbiani dijo que el de Copa Argentina será el partido “más importante” de su carrera. (Fotobairea) 

Una de las grandes dudas del Ogro está en la zona media, donde ninguno de los volantes centrales de marca se termina de afianzar. Luca Regiardo fue titular el viernes pasado en el Coloso y acompañó a Éver Banega, de manera que el uruguayo Martín Fernández parece correr de atrás.

Si está recuperado del problema muscular que lo marginó, el delantero Luciano Herrera es una fija en la ofensiva rojinegra, una zona en la que Fabbiani podría apostar al doble nueve, con la vuelta de Carlos González –preservado ante el Decano– y la posible entrada de Darío Benedetto, quien sumó minutos en el Coloso y pide pista.

Belgrano, con el regreso del “Chino”


De acuerdo a las últimas prácticas de Belgrano en Cordoba, el técnico Ricardo Zielinski contará con la vuelta de uno de sus mejores futbolistas, el enganche Lucas Zelarayán, luego de su participación con la selección de Armenia en las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

El entrenador, según indicó La Voz, movió piezas en la mitad del campo, con la vuelta de Gabriel Compagnucci a la banda derecha en reemplazo de Ulises Sánchez y la posibilidad de que Lucas Menossi sea titular en lugar de Rodrigo Saravia.

Lucas Zelarayán volvería a ser titular este miércoles contra Newell's. (Fotobaires) 
Lucas Zelarayán volvería a ser titular este miércoles contra Newell’s. (Fotobaires) 

Lo más probable es que Julián Mavilla (por Zelarayán) deba dejar el equipo y se mantenga Nicolás “Uvita” Fernández.

La línea defensiva seguiría siendo integrada por Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca.

Zielinski plantaría un 4-3-1-2 con Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Zelarayán; Fernández y Franco Jara.

  • Hoy martes por la Copa Argentina: Newell’s y Belgrano en un duelo prometedor en los cuartos de final

    Hoy martes por la Copa Argentina: Newell’s y Belgrano en un duelo prometedor en los cuartos de final

    De cara a uno de los partidos más importantes de su temporada, Newell’s y el técnico Cristian Fabbiani ajustan detalles para medirse este miércoles, a las 18, contra Belgrano de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina, en la ciudad de Villa Mercedes (San Luis). Luego del triunfo del viernes pasado ante Atlético Tucumán en…

  • Quiénes cobran hoy martes 16 de septiembre, según ANSES

    Quiénes cobran hoy martes 16 de septiembre, según ANSES

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana finalizan los pagos de la Asignación por Prenatal y continúan los de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber…

  • Teatro para recomendar en Catamarca: “La Familia Reunida”, con nueva función el próximo sábado

    Teatro para recomendar en Catamarca: “La Familia Reunida”, con nueva función el próximo sábado

    Luego de iniciar la segunda temporada con tres funciones a sala llena, el espectáculo LA FAMILIA REUNIDA, de Mauro Arch Quiroga, dará su última función del mes, el sábado 20 de septiembre a las 21 h. en el Salón Calchaquí. La trama La familia DeLuca, todavía alborotada tras el reciente fallecimiento del patriarca, es convocada…

  • Catamarca: detuvieron a cuatro personas vinculadas a un cuantioso robo

    Catamarca: detuvieron a cuatro personas vinculadas a un cuantioso robo

    A raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 4, en la que un hombre mayor de edad manifestó que habría sido víctima de un ilícito, numerarios de la Seccional Cuarta llegaron hasta la esquina de las calles Trejo y Sanabria y Padre Ramón de la Quintana, donde encontraron en el interior de un…

  • Catamarca: entregaron viviendas sociales a 19 familias en Pomán

    Catamarca: entregaron viviendas sociales a 19 familias en Pomán

    La histórica ciudad de Pomán festejó un año más de vida con una jornada cargada de anuncios, inauguraciones y emociones. En este marco, el gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Francisco Gordillo, al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, encabezó los actos oficiales que…

  • Milei por cadena nacional: “Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”

    Milei por cadena nacional: “Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”

    El presidente Javier Milei habló este lunes en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 que mandará al Congreso de la Nación para su tratamiento antes de que termine el año legislativo. En su discurso, destacó el trabajo en materia económica que se realizó hasta ahora y destacó el equilibrio fiscal que se alcanzó en su gobierno. Además, envió…