Convocatoria a empresas de transporte de Catamarca para prestar servicio a El Rodeo, Las Juntas, La Puerta y Singuil

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte invita a empresas de transporte interesadas en la prestación del servicio de transporte interurbano de pasajeros a presentar su solicitud para el otorgamiento del permiso correspondiente.

Corredores de la convocatoria:

*Capital-El Rodeo-Las Juntas.

*Capital-La Puerta-Singuil.

Las empresas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente y presentar la documentación exigida en la sede de la Secretaría de Transporte, sita en Av. Güemes 856, en días hábiles de 7:00 a 14:00.

Para mayor información los interesados podrán comunicarse al correo electrónico secretariadetransporte@catamarca.gov.ar.