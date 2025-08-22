Contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto, con elogios a su “velocidad natural” y la mirada para el 2026

A una semana de que se reinicie la actividad de la Fórmula 1, la Máxima volvió a respaldar el trabajo de Franco Colapinto en Alpine. Después de varios análisis en donde hizo hincapié en las dificultades que tuvo al competir con un monoplaza A525 que tiene grandes falencias, la categoría reina puntualizó en las cualidades que demostró el argentino desde su debut en 2024 de la mano de Williams. Además, se refirió a sus posibilidades de participar en la temporada 2026 con la escudería francesa.

A partir de una publicación en el Instagram oficial de la F1, la Máxima realizó un repaso de los 20 pilotos de la grilla y detalló la experiencia en los Grandes Premios. Allí también dejó un contundente mensaje que corta de raíz con las especulaciones que señalan que Colapinto podría ser relegado de su butaca en las 10 carreras que resta. “Conoce la parrilla… y dónde se encuentran para el resto de la temporada 2025”, reconoce en la leyenda del posteo.

De esta manera, más allá de que este medio ratificó en reiteradas oportunidades que el argentino completará la temporada, la Fórmula 1 volvió a manifestar dicha decisión del Alpine. “Tras su breve paso por Williams en nueve carreras en 2024, Franco Colapinto volvió a incorporarse a un equipo a mitad de temporada, esta vez ocupando el segundo asiento de Alpine en sustitución de Jack Doohan a partir de Emilia-Romagna”, comenzó el texto que repasaba la carrera de Colapinto en la Máxima.

En esta misma línea, la publicación de la F1 respaldó contundentemente el trabajo que está realizando al mando del A525 como compañero de Pierre Gasly: “Aunque hasta ahora el popular argentino no ha conseguido sumar puntos, su velocidad natural es evidente, ya que nunca se aleja mucho de su compañero de equipo Pierre Gasly. Su objetivo será convertir su experiencia en puntos, con el fin de consolidar su puesto en la parrilla para 2026”.

Algunas semanas atrás, la F1 realizó un análisis sobre los novatos de la temporada 2025. Allí, dejó un contundente veredicto sobre el rendimiento de Colapinto en pista, haciendo alusión a las dificultades que tuvo que sobreponerse. “Franco Colapinto y Jack Doohan (Alpine). Revela una situación atípica. Ambos lograron superar a Pierre Gasly en clasificación en alguna ocasión, pero la inestabilidad ha dificultado su progreso“, aseguró.

A esto, sumó: “Doohan, tras dos accidentes en Melbourne y Suzuka y una presión mediática constante, fue reemplazado poco después de superar a su compañero en Miami. Colapinto, por su parte, afrontó el reto de debutar sin pruebas de pretemporada y con un ingeniero de carrera nuevo, lo que complicó su adaptación. Si Franco logra capitalizar la experiencia adquirida (corrió con Williams en 9 de los 10 circuitos que restan) y mejorar en clasificación, podría revertir una temporada complicada y sumar sus primeros puntos. El extraño manejo de Alpine con su segunda butaca dejó a dos dignos conductores peleando con una mano detrás de la espalda”.