Controles a laboratorios de fentanilo: la Cámara de Diputados busca respuestas

La comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados debate un dictamen unificado sobre los proyectos de pedidos de informes al Gobierno sobre los controles que debieron existir a los laboratorios que produjeron la droga del fentanilo contaminado.

El presidente de la comisión, Pablo Yedlin, anunció que hay consenso entre los cinco proyectos presentados por diputados de Unión por la Patria, el PRO, Democracia para Siempre y el socialismo y habrá un solo dictamen sobre el pedido de informes al Gobierno.

Asimismo, aclaró que será una reunión breve, ya que a las 10.30 comienza el plenario que se hará junto con Presupuesto, como se estableció en un emplazamiento, para debatir un proyecto para detectar en forma temprana el alzheimer.

La reunión se realiza un día después de la reunión que mantuvieron diputados del PRO con familiares de las víctimas que habrían fallecido por haber sido tratados con esa droga producida en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, de acuerdo a la investigación que realiza el juez Ernesto Krepaj.

La comisión debatirá los proyectos de pedidos de informes al Gobierno que fueron presentados por los diputados del PRO Silvana Giudici, del peronismo, Victoria Tolosa Paz, del socialismo Mónica Fein, de Democracia para Siempre Manuel Aguirre y del presidente de ese organismo, Pablo Yedlin.

Las muertes por por fentanilo contaminado ya alcanzan a 96 víctimas y hay temor de que la cifra aumente con el curso de la investigación luego de que, en las últimas horas, circularan diversos números debido a las dudas en relación a alguno de los casos registrados.