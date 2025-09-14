Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Control focal por Dengue en Catamarca: cronograma semanal

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal, desde el lunes 15  al viernes 19, en el horario de 8 a 12 horas y de 16 a 19 hs.

Las acciones se realizarán en los barrios: Terebintos Norte Etapa A, B° Autoconstrucción, B° Los Periodistas, B° 130vv Norte, B° Cooperativa, B° 50vv Norte, Terebintos Norte Etapa B, B° 50vv Norte, B° 60vv Norte, B° 52vv Norte, B° 100vv Norte, B° 120vv Norte, B° 140vv Norte, Terebintos Norte Etapa C, B° Papa Francisco, B° Loteo Muzzuco, B° 130vv, 100vv, 50vv, 50vv Norte.

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación puede estar sujeta a modificaciones debido al clima.

  • Catamarca avanza en gestiones para incrementar el intercambio comercial y turístico con China

    Catamarca avanza en gestiones para incrementar el intercambio comercial y turístico con China

    En el marco de la Feria CIFIT, que se desarrolla en la ciudad de Xiamen, Provincia de Fujian en China, la comitiva de Catamarca mantuvo una sería de reuniones con Holdings y empresas interesadas en explorar e incrementar el intercambio comercial que existe entre Fujian con la Argentina en general y en particular con la…

  • Catamarca: detienen a un joven por golpear a su pareja en Valle Viejo

    Catamarca: detienen a un joven por golpear a su pareja en Valle Viejo

    En la noche de ayer, a las 22:10, mientras motoristas del GAM-PAMPA realizaban recorridos de prevención por inmediaciones a la Plaza El Aborigen, de la localidad de Villa Dolores, Departamento Valle Viejo, dialogaron con una mujer de 30 años de edad, quien adujo que, momentos antes, su pareja la habría agredido físicamente, por lo que de inmediato y…

  • Control focal por Dengue en Catamarca: cronograma semanal

    Control focal por Dengue en Catamarca: cronograma semanal

    El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la…

  • Con golazo olímpico de Ángel Di María, Central le empató a Boca 1 a 1 por el Torneo Clausura

    Con golazo olímpico de Ángel Di María, Central le empató a Boca 1 a 1 por el Torneo Clausura

    El Gigante de Arroyito fue el escenario de un espectáculo inolvidable. Con la presencia de los campeones del mundo, Ángel Di María y Leandro Paredes, Rosario Central y Boca animaron un encuentro que permanecerá grabado en la memoria de los amantes del deporte más popular del planeta. El impactante recibimiento del público hacia los protagonistas y el amor generalizado hacia Miguel Ángel Russo por parte de…

  • Empresario riojano sorprendió a exempleados regalándoles motos, en agradecimiento por la compañía de años

    Empresario riojano sorprendió a exempleados regalándoles motos, en agradecimiento por la compañía de años

    La emoción se hizo sentir en Chepes cuando Darío Casas, reconocido empresario y propietario de una distribuidora de bebidas, decidió agradecer de una manera muy especial a quienes alguna vez formaron parte de su equipo. Casas buscó a cinco ex empleados que habían trabajado con él entre 10 y 15 años atrás y los invitó…

  • El Ministerio de Transporte de Catamarca habilita nuevas líneas de colectivos para Ambato

    El Ministerio de Transporte de Catamarca habilita nuevas líneas de colectivos para Ambato

    En respuesta a la creciente demanda registrada durante la Semana del Estudiante y con el objetivo de mejorar el transporte de pasajeros, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte pondrá en marcha un nuevo corredor que enlazará Capital, El Rodeo y La Puerta, incorporando además horarios especiales con extensión a localidades más alejadas. El…