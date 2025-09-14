Control focal por Dengue en Catamarca: cronograma semanal

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal, desde el lunes 15 al viernes 19, en el horario de 8 a 12 horas y de 16 a 19 hs.

Las acciones se realizarán en los barrios: Terebintos Norte Etapa A, B° Autoconstrucción, B° Los Periodistas, B° 130vv Norte, B° Cooperativa, B° 50vv Norte, Terebintos Norte Etapa B, B° 50vv Norte, B° 60vv Norte, B° 52vv Norte, B° 100vv Norte, B° 120vv Norte, B° 140vv Norte, Terebintos Norte Etapa C, B° Papa Francisco, B° Loteo Muzzuco, B° 130vv, 100vv, 50vv, 50vv Norte.

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación puede estar sujeta a modificaciones debido al clima.