Contra la “dilapidación K” y la “timba financiera” libertaria, Pullaro y Schiaretti lanzaron la campaña electoral de Provincias Unidas en Santa Fe

Aprobada y vigente la Constitución Nacional, el gobernador Maximiliano Pullaro tiene ya trazados los próximos objetivos. Este miércoles dio el primer paso “oficial” (en rigor, ya dio varios en ese camino): lanzó junto al exgobernador cordobés Juan Schiaretti la campaña de Provincias Unidas en Santa Fe de cara a los comicios de octubre, pero la jornada dejó también una fuerte postal para 2027. La intención es ser alternativa de gobierno entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza. El escenario elegido fue la capital provincial, a la vera del río, y allí arriba se subieron también la primera candidata y vicegobernadora, Gisela Scaglia y el diputado provincial y exconvencional constituyente, Pablo Farías.

El mandatario apuntó contra el kirchnerismo por haber “dilapidado los recursos de la bonanza” y contra el actual gobierno de Milei por “apostar a la timba financiera en lugar de producir”. “El populismo de derecha y el de izquierda fracasaron. Provincias Unidas es la alternativa de la producción, de la industria, de la minería y de la energía. Es el proyecto federal que necesita la Argentina”, resumió.

“Durante décadas nos dijeron quiénes debían representarnos en el Congreso. Hoy decidimos que sean santafesinos defendiendo los intereses de Santa Fe y del interior productivo”, afirmó sobre los orígenes del frente, que nace para terminar con la imposición de candidatos desde Buenos Aires. El gobernador reivindicó los logros de su gestión en seguridad, con la reducción de homicidios y delitos predatorios, y subrayó que “cuando el Estado quiere, puede”.

También destacó la reforma constitucional santafesina como ejemplo de diálogo político: “Mostramos que radicales, socialistas y dirigentes del PRO fuimos capaces de consensuar una Constitución con más del 90 % de aprobación. Eso no existe en la Argentina crispada que vemos desde Buenos Aires”, señaló.

Por su parte, Schiaretti celebró los avances de Santa Fe en seguridad, obras públicas y equilibrio fiscal, y elogió la reforma constitucional provincial: “Santa Fe progresa de la mano de Maxi Pullaro. Hay obras en cada rincón de la provincia y eso se nota en todo el país”, dijo.

Schiaretti definió a Córdoba y Santa Fe como provincias “mellizas” que concentran la mayor parte de la producción láctea, cerealera y de maquinaria agrícola del país. “Juntas somos el corazón productivo de la Argentina. Y por primera vez, esa unión se traduce en un proyecto político nacional: Provincias Unidas”, sostuvo.

Scaglia, fue la principal oradora y definió al espacio como “un proyecto militante del corazón”. “No somos los que bajamos los brazos ni los que gritamos para imponer. Somos los que entendimos que la Argentina necesita futuro, y que nadie nos va a regalar nada: debemos construirlo con esfuerzo, como hicieron nuestros abuelos cuando llegaron a estas tierras”, expresó. Planteó que el interior productivo no soporta más presión fiscal. “Ya no queda productor ni industrial al que se le pueda aumentar impuestos. Somos los que sabemos que el país se levanta trabajando y produciendo, no con planes ni con clientelismo. Defender a Santa Fe es defender al país”, subrayó.En el arranque del acto, el diputado provincial Pablo Farías celebró que el lanzamiento se realizara en Santa Fe capital, “con el río y el puerto como escenario productivo”. “No somos una alternativa más: somos el proyecto para que la Argentina crezca con trabajo y producción. Esta es una construcción histórica que abraza a toda la provincia”, señaló.