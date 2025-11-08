Continúa la vacunación contra el Dengue en Catamarca

Teniendo en cuenta que se acercan los meses de calor, donde hay mayor proliferación del mosquito Aedes Aegypti, lo que puede provocar Dengue, ZIka y Chikungunya; en este contexto, el equipo del Ministerio de Salud hace hincapié en la importancia de la vacunación para evitar las formas graves de la enfermedad.

Cabe mencionar que, en nuestra provincia, en agosto de 2024 inició la vacunación contra el Dengue a la población de 15 a 59 años, dando como resultado 15272 personas inoculadas con la primera dosis, mientras que la segunda dosis solo fue recibida por 7280 personas.

Los equipos de Salud observan un predominio en la aplicación de primeras dosis, a pesar de haberse implementado estrategias conjuntas entre los niveles provincial y nacional con el objetivo de abarcar a la población de 15 a 59 años; no obstante, se evidencia baja adherencia a la aplicación de la segunda dosis.

En este sentido, se informa a la población de 15 a 39 años que aún puede recibir la primera dosis; asimismo se recuerda a quienes deben aplicarse la segunda dosis que deben acercarse al Vacunatorio Central para completar el esquema de vacunación. En ambos casos las dosis estarán disponibles hasta el día 27 de noviembre del corriente.