Continúa la vacunación contra el Dengue en Catamarca

Teniendo en cuenta que se acercan los meses de calor, donde hay mayor proliferación del mosquito Aedes Aegypti, lo que puede provocar Dengue, ZIka y Chikungunya; en este contexto, el equipo del Ministerio de Salud hace hincapié en la importancia de la vacunación para evitar las formas graves de la enfermedad.

Cabe mencionar que, en nuestra provincia, en agosto de 2024 inició la vacunación contra el Dengue a la población de 15 a 59 años, dando como resultado 15272 personas inoculadas con la primera dosis, mientras que la segunda dosis solo fue recibida por 7280 personas.

Los equipos de Salud observan un predominio en la aplicación de primeras dosis, a pesar de haberse implementado estrategias conjuntas entre los niveles provincial y nacional con el objetivo de abarcar a la población de 15 a 59 años; no obstante, se evidencia baja adherencia a la aplicación de la segunda dosis.

En este sentido, se informa a la población de 15 a 39 años que aún puede recibir la primera dosis; asimismo se recuerda a quienes deben aplicarse la segunda dosis que deben acercarse al Vacunatorio Central para completar el esquema de vacunación. En ambos casos las dosis estarán disponibles hasta el día 27 de noviembre del corriente.

    Los biocombustibles sólidos para calefacción confirman, un semestre más, su ventaja económica y estabilidad frente al gas natural, el gasóleo y la electricidad en el mercado energético español, según el Índice de Precios de la Biomasa (IPB), un análisis elaborado trimestralmente por la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom). Fuente: Energías Renovables  ESPAÑA (7/11/2025).- La Asociación…

    Una iglesia de Santa Fe abrió sus puertas para recibir a los gatos de los fieles y darles la bendición. La iniciativa ocurrió en el marco del Día Internacional del Gato, celebrado el pasado miércoles 29 de octubre, pero se viralizó en los últimos días a través de videos publicados en redes sociales que muestran…

    Teniendo en cuenta que se acercan los meses de calor, donde hay mayor proliferación del mosquito Aedes Aegypti, lo que puede provocar Dengue, ZIka y Chikungunya; en este contexto, el equipo del Ministerio de Salud hace hincapié en la importancia de la vacunación para evitar las formas graves de la enfermedad. Cabe mencionar que, en…

    Las empleadas domésticas recibirán un aumento salarial del 2,7% dividido en dos tramos y un pago adicional no remunerativo de $14.000 por mes durante tres meses. La medida fue definida ayer viernes por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), en una reunión realizada en la Secretaría de Trabajo, y será formalizada el…

    En el primer patio del CATA, donde se despliega la edición número 17 de la Feria del Libro, los más pequeños tienen su propio espacio: un rincón colorido y participativo donde los libros, los juegos y la imaginación se encuentran. Allí, distintas editoriales y emprendimientos presentan materiales pensados para que los niños aprendan jugando y…

    Con motivo del Día Nacional del Donante de Sangre, el Banco Central de Sangre y la Facultad de Ciencias de la Salud realizarán una colecta de sangre e inscripción al registro de células madre, el martes 11 de noviembre de 9 a 18 horas, en Av. Maestro Quiroga 125. Para donar sangre se debe tener…

