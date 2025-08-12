Continúa la formación de enfermeros del Interior de Catamarca

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento y destrezas en el personal de enfermería, continúa la rotación de equipos del interior en diferentes servicios de los hospitales de tercer nivel.

A través de la Dirección Provincial de Enfermería, el Ministerio de Salud de la provincia lleva adelante este proyecto, a fin de que enfermeros y enfermeras que cumplen funciones en los hospitales zonales desarrollen tareas diarias en el Hospital San Juan Bautista, de Niños Eva Perón y Maternidad Provincial 25 de Mayo.

En esta oportunidad, 15 enfermeros del Hospital “Roberto Ramón Carro” de Pomán se capacitan en técnicas y procedimientos del área pediátrica, ya que se inaugurará el Servicio de Pediatría en este hospital.

Esta instancia de formación contempla el área de conocimiento científico, acompañada por la parte práctica, es decir, la asistencia a los pacientes pediátricos y adolescentes.