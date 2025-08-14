Continúa en Catamarca en empadronamiento para la Tarifa de Interés Social

Este jueves, seguirá el operativo de inscripción para acceder a la Tarifa de Interés Social de energía eléctrica.

De 16:00 a 19:00 horas se estará receptando la documentación en calle Padre Juan Reinoso N°108, en el B° Parque Norte.

●Beneficios:

La TIS cubre el 100% de los primeros 400 kWh bimestrales (200 kWh mensuales) de consumo eléctrico.

– Reduce el 50% del cargo fijo en la factura eléctrica.

– El subsidio se suspende temporalmente si el consumo supera los 1000 kWh bimestrales.

●Requisitos:

– Jubilados y pensionados con ingresos de hasta 2 salarios mínimos.

– Grupos familiares con ingresos bajos.

– Empleados domésticos comprendidos en la Ley 26.844.

– Beneficiarios de planes sociales como AUH, Progresar o monotributo social.

– Excombatientes de Malvinas.

●Documentación necesaria:

– Factura del servicio eléctrico (libre de deuda).

– DNI del titular y grupo familiar.

– Recibo de sueldo o jubilación.

– Certificado de convivencia.

– Constancia de negativa de ANSES.

– Documentación específica según el caso (monotributo social, AUH, Progresar, etc.) ¹ ².