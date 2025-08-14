Continúa en Catamarca en empadronamiento para la Tarifa de Interés Social

Este jueves, seguirá el operativo de inscripción para acceder a la Tarifa de Interés Social de energía eléctrica.
De 16:00 a 19:00 horas se estará receptando la documentación en calle Padre Juan Reinoso N°108, en el B° Parque Norte.
●Beneficios:
La TIS cubre el 100% de los primeros 400 kWh bimestrales (200 kWh mensuales) de consumo eléctrico.
– Reduce el 50% del cargo fijo en la factura eléctrica.
– El subsidio se suspende temporalmente si el consumo supera los 1000 kWh bimestrales.
●Requisitos:
– Jubilados y pensionados con ingresos de hasta 2 salarios mínimos.
– Grupos familiares con ingresos bajos.
– Empleados domésticos comprendidos en la Ley 26.844.
– Beneficiarios de planes sociales como AUH, Progresar o monotributo social.
– Excombatientes de Malvinas.
●Documentación necesaria:
– Factura del servicio eléctrico (libre de deuda).
– DNI del titular y grupo familiar.
– Recibo de sueldo o jubilación.
– Certificado de convivencia.
– Constancia de negativa de ANSES.
– Documentación específica según el caso (monotributo social, AUH, Progresar, etc.) ¹ ².