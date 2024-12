Contaminación en Catamarca: enterraron más de una tonelada de residuos patogénicos en Capital, mientras el Gobierno genera sus propias fake news

El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca, emitió un comunicado sobre las acciones llevadas a cabo para el tratamiento de residuos patogénicos en la provincia, incurriendo en contradicciones sobre una información surgida hace pocas horas desde el propio Gobierno.

A tres semanas desde que saliera a la luz una investigación de Radio TV Valle Viejo sobre los residuos patogénicos que se incineraban en la planta de Andalgalá y que eran trasladados por la empresa HSS, ayer domingo trascendió un comunicado del Ministerio antes mencionado, que se desmiente a sí mismo.

Ocurre que ante la decisión de la Municipalidad de Andalgalá de clausurar la planta de la empresa All Service S.R.L., que había sido habilitada por la provincia, HSS continuaba con la recolección de los desechos hospitalarios y los acumulaba en un camión frigorífico que estaba en un galpón ubicado en Avenida Acosta Villafañe, a escasos metros del barrio Santa Lucía Sur y de un supermercado de cadena nacional.

Desde la cartera que dirige el ministro Eduardo Nierdele, se señala que “la Agencia de Residuos Sólidos Urbanos Catamarca ARSUC dependiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente informa que, debido a la problemática de los residuos patológicos decidió en conjunto con la secretaria de Medio Ambiente, construir un relleno de seguridad para contener dichos residuos hasta se encuentre una solución definitiva al problema que hoy aqueja a toda nuestra población”.

“Todo esto apoyado en la ley Nacional N° 24051 de residuos peligrosos, su decreto reglamentario N° 831/93 y la Ley de adhesión Provincial N°4865”, agrega la publicación.

Entrando más en detalle sobre la tarea realizada, el comunicado oficial indica: “En lo que respecta al trabajo, se realizó un relleno de seguridad de 10m x 35m x 5m de profundidad donde los residuos serán dispuestos y tratados a través óxidos de calcio (cal viva), más una capa de 40cm de suelo compactado donde el residuo será encapsulado mientras dure la emergencia, dando respuesta a lo solicitado por la justicia. El relleno sanitario de seguridad es la alternativa eficaz para dar solución al problema existente. Las Autoridades de la provincia de Catamarca deciden realizar una cava dentro de la planta de tratamiento de RSU, dependiente de ARSUC para dar una solución temporal, hasta lograr la instalación de un operador con tecnología apropiada para el fin propuesto dentro del territorio de la provincia de Catamarca”.

En la parte final, la publicación comunica que “por otra parte, se informa a la comunidad de Andalgalá que todo el remanente de residuos que se encontraban en la Planta de Tratamiento All Service han sido trasladados como requirió formalmente el municipio por la contratista HSS por lo que a la fecha en la planta no quedaron residuos. Por último se destaca que no es la primera vez que se realiza esta clase de tratamientos sobre los residuos patógenos”.

Esto contrasta con un primer comunicado difundido por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, donde se negaba cualquier vínculo con la planta incineradora All Service, a la vez que se aseguraba que los residuos peligrosos eran enviados a otra provincia. Es decir, una información falsa, a la luz del accionar conocido este domingo. Sin dudas que, desde propio Ministerio, generan y difunden sus propias fake news.