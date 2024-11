Contaminación en Andalgalá: elegida para eliminar desechos patógenos (Video)

A unas 15 cuadras de la plaza principal de La Perla del Oeste, hay un galpón que quizá para muchos pasará desapercibido.

Sin embargo, la actividad que en el interior se desarrolla en ese lugar es riesgosa para el medio ambiente y la salud de las personas.

En ese galpón, y según los expertos, sin las condiciones de seguridad e higiene debidas, se incineran los residuos patogénicos de la provincia. Es decir, todo deshecho de hospitales, clínicas, sanatorios , centros públicos y privados van a parar a ese lugar.

La empresa All Service S.R.L. recibió la autorización de la provincia para concretar esta tarea. No así de la Municipalidad, que consciente del riesgo que podría acarrear a la población no dio el visto bueno.

Hoy, los vecinos ven con suma preocupación que la incineración que los residuos hospitalarios sean quemados, casi en pleno centro.