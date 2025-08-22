Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Consultorio de Seguimiento del Prematuro implementa la Telemedicina en Catamarca

El Ministerio de Salud de la provincia, trabaja continuamente en acciones que generen accesibilidad al sistema de salud pública en toda la provincia, especialmente en el interior. En este contexto, el equipo de Salud avanza en la implementación de la Telemedicina con el objetivo de reforzar la atención presencial.

El equipo del Consultorio de Seguimiento de Mediano y Alto Riesgo de la Maternidad Provincial “25 de Mayo”, “comenzó, hace varios meses y se basa en un protocolo de trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, que propone la Telemedicina como herramienta para el seguimiento de pacientes, sobre todo de pacientes del interior para garantizar la accesibilidad a la salud pública, en pacientes de alto riesgo como son los prematuros”, explicó la Elisa Segovia, referente del Consultorio de Seguimiento.

Además, Segovia también señaló que “este proyecto de atención virtual tiene como objetivo el uso de la telemedicina para garantizar que el Programa de Seguimiento de Prematuros se lleve a cabo con un equipo especializado y multidisciplinario”.

El Consultorio de Seguimiento funciona como hospital de día, es decir que cuando la familia tiene el turno, especialmente si son del interior, se realizan todos los controles posibles. Según la necesidad de cada uno, se solicitan estudios, los ve el oculista, la kinesióloga, etc. Siempre se trata de hacer todo en una sola consulta para que puedan regresar a su lugar de origen o a su casa.

Cabe mencionar que, en cada control se evalúan las pautas de crecimiento y desarrollo; tratando de encontrar de forma oportuna algunas problemáticas que se puedan tratar. Los tres primeros años son muy importantes en cuanto a neurodesarrollo y todo lo referido a lo que es visión y audición por eso, todos los profesionales son muy minuciosos para detectar cualquier cosa que el bebe puede presentar para poder tratarlas a tiempo.

  • Alertan por la expansión de un virus que puede debilitar o incapacitar a las personas

    Alertan por la expansión de un virus que puede debilitar o incapacitar a las personas

    A medida que el cambio climático genera hábitats más propicios para la proliferación de mosquitos, un virus transmitido por insectos que puede debilitar o incapacitar a las personas infectadas durante años está ganando terreno en diversas regiones del planeta. En lo que va de 2025 se reportaron más de 240.000 casos de chikungunya en el mundo. Solo en América Latina se…

  • El Gobernador Raúl Jalil recibió a ejecutivos de Glencore luego del anuncio de solicitud de adhesión de Agua Rica al RIGI

    El Gobernador Raúl Jalil recibió a ejecutivos de Glencore luego del anuncio de solicitud de adhesión de Agua Rica al RIGI

    El gobernador Raúl Jalil recibió este viernes al CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, y el country manager, Juan Donicelli, luego de que la compañía solicitara la adhesión al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) de sus proyectos de cobre en la Argentina. El encuentro reafirmó la disposición del Gobierno y de…

  • Detienen en Catamarca a un joven de 22 años con marihuana en Valle Viejo

    Detienen en Catamarca a un joven de 22 años con marihuana en Valle Viejo

    Anoche, a las 20:25, luego de una ardua tarea investigativa, numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron una medida Judicial en un inmueble ubicado en calle Los Brachos S/N° Departamento Valle Viejo. Al irrumpir en la vivienda, los investigadores secuestraron dos envoltorios de plástico con una sustancia herbácea compuesta por hojas, flores…

  • Catamarca/Ahora: chocaron dos camiones en El Portezuelo

    Catamarca/Ahora: chocaron dos camiones en El Portezuelo

    Un siniestro vial ocurrió esta tarde de viernes en Ruta Nacional Nº 38, en la Cuestecilla El Portezuelo. Por causas a establecer, colisionaron dos camiones, quedando uno de ellos en la calzada. Vialidad Nacional recomienda reducir la velocidad en el lugar y prestar atención a las señales preventivas.

  • Consultorio de Seguimiento del Prematuro implementa la Telemedicina en Catamarca

    Consultorio de Seguimiento del Prematuro implementa la Telemedicina en Catamarca

    El Ministerio de Salud de la provincia, trabaja continuamente en acciones que generen accesibilidad al sistema de salud pública en toda la provincia, especialmente en el interior. En este contexto, el equipo de Salud avanza en la implementación de la Telemedicina con el objetivo de reforzar la atención presencial. El equipo del Consultorio de Seguimiento…

  • Contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto, con elogios a su “velocidad natural” y la mirada para el 2026

    Contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto, con elogios a su “velocidad natural” y la mirada para el 2026

    A una semana de que se reinicie la actividad de la Fórmula 1, la Máxima volvió a respaldar el trabajo de Franco Colapinto en Alpine. Después de varios análisis en donde hizo hincapié en las dificultades que tuvo al competir con un monoplaza A525 que tiene grandes falencias, la categoría reina puntualizó en las cualidades que demostró el argentino desde su debut…