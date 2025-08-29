Conmemoración de la Autonomía de Catamarca y el Éxodo Jujeño en el Museo Histórico Provincial             

El próximo viernes 5 de septiembre, a las 16 horas, el Museo Histórico Provincial abrirá sus puertas para una jornada de memoria y reflexión en torno a dos hitos fundamentales de la historia nacional: la Autonomía de Catamarca y el Éxodo Jujeño.

La actividad, organizada de manera conjunta por la Comisión de Damas Belgranianas Filial Catamarca y el Museo Histórico Provincial, tendrá como eje central la charla “Autonomía de Catamarca y Éxodo Jujeño. La batalla de un pueblo”, a cargo de la Lic. Silvia Ochoa, quien abordará los procesos históricos que marcaron la identidad y el destino de ambas provincias en el camino hacia la independencia.

El acto contará además con un acompañamiento artístico que dará un marco sensible a la conmemoración: los músicos Claudio Saquilan, Oscar Chazampi y Nazareno Brizuela Saquilan compartirán su talento, mientras que el Taller de Danzas “Bailarinas de la vida”, dirigido por Rita Soria, ofrecerá una puesta en escena que une tradición y expresión cultural.

La cita será en el Museo Histórico Provincial (Chacabuco 425), con entrada libre y gratuita, invitando a la comunidad a ser parte de un homenaje que celebra la historia y la memoria colectiva.