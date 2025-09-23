Congreso: Diputados abre mañana el debate del Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados abrirá mañana la discusión sobre el Presupuesto 2026, en medio de un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición, que rechaza los datos macroeconómicos diseñados por el Gobierno y reclama mayores recursos para educación, salud y obras públicas.

El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, convocó para este miércoles a las 13 para abrir el debate la ley de gastos y recursos para 2026, con el fin de armar un diagrama de trabajo.

Los bloques opositores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, y Democracia para Siempre, exigirán la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad, reclamarán que se restituya el financiamiento docente, y que se garanticen los recursos para el hospital Garrahan y obras claves de infraestructura.

También reclamarán que cualquier préstamo nuevo que negocie la Argentina debe tener el aval del Congreso Nacional, ante la posibilidad de que se acceda a un nuevo acuerdo para reforzar las reservas.

Como primera medida ya tienen decidido reclamar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien nunca concurrió al Congreso Nacional desde que asumió ese cargo en diciembre de 2023..

La oposición reclamará no solo la presencia de Caputo, sino del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para que explique cómo se hará para mantener las reservas del BCRA y cómo se llegará a tener un dólar de 1423 a diciembre, cuando ya se superó ese valor.

También reclamarán precisiones sobre otros datos macroeconómicos, ya que sostienen que la proyección de inflación del 10,1 % es inalcanzable, debido que este año se terminará mínimo con un promedio del 25 al 28 %.

Desde el oficialismo no aceptarán los pedidos de citar a Caputo y Bausili y ofrecerán, como el año pasado, la presencia de otros miembros del equipo económico como los secretarios de Hacienda, Jorge Guberman, y de Finanzas Pablo Quirno, podrían sumar al secretario de Política Económica, José Luis Daza, informaron fuentes parlamentarias.

También buscarán invitar a varios funcionarios para tratar de estirar las reuniones informativas hasta conocer los resultados de la elección de octubre con la esperanza de, tras el recambio, tener una mayor cantidad de legisladores para mejorar las tratativas con los bloques dialoguistas y gobernadores.

El primer problema que afronta la Libertad Avanza (LLA) es que los opositores buscarán votar un emplazamiento en el recinto de sesiones para que el 20 de noviembre, como fecha tope, se emita dictamen y se discuta previo al recambio parlamentario del 9 de diciembre.

La oposición no quiere que suceda lo mismo que el año pasado, cuando el oficialismo suspendió el 19 de noviembre la discusión del Presupuesto mientras al día siguiente vencía el plazo para emitir dictamen.

Pero en forma independiente del resultado de la elección donde podría mejorar la cantidad de legisladores que tenga su bloque desde el 10 de diciembre, LLA necesitará enhebrar acuerdos con los gobernadores dialoguistas para emitir el dictamen de mayoría y lograr su aprobación en el recinto de sesiones.

Si se trata previo a la elección como quieren los opositores deberá enhebrar acuerdos con la mayoría de los bloques para tener dictamen de mayoría ya que solo tiene 6 de los 49 miembros, y el peronismo con la izquierda suman 21 voluntades.

El proyecto de Presupuesto que se pondrá en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026, y se proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones, y 11 % de importaciones.

El presidente Javier Milei anticipó aumentos en jubilaciones, discapacidad, educación y salud, pero desde la oposición señalan que no alcanza para compensar los atrasos que tiene en esos sectores, y reclaman que se vuelve a aplicar la ley de financiamiento educativo que contempla que el 6% del PBI se aplique a ese área.

Milei anunció aumentos del 5% en las partidas destinadas a jubilados, del 17 en las de salud, y del 5 en los recursos derivados al pago de pensiones, mientras que se aumentarán a 4,8 billones los recursos para Universidades.

En el proyecto girado en 2024, el Gobierno contemplaba recursos por 3,6 billones de pesos, pero las Universidades solicitaron 7,2 billones de pesos, y en este punto no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición.