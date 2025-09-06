Confirmaron la condena en Catamarca al policía que quebró la pierna a una joven en un boliche de Valle Viejo

Pasaron diez años desde aquella madrugada de violencia en el boliche “No C Dice” de Valle Viejo, cuando el entonces cabo primero Franco Iván Bustamante atacó brutalmente a una joven, propinándole una patada y un pisotón que le fracturaron tibia y peroné.

La víctima debió soportar más de 50 días de curaciones y 40 de incapacidad laboral.

En marzo pasado, la jueza Daniela Barrionuevo lo había declarado culpable del delito de lesiones graves y le impuso tres años de prisión en suspenso, junto con restricciones de contacto con la víctima y su familia.

Ahora, la Corte de Justicia de Catamarca confirmó la condena y desestimó el recurso de la defensa, que intentó relativizar el ataque y poner en duda el relato de la joven.

La Justicia consideró que la agresión fue intencional, brutal y con el claro propósito de causar daño.

Fuente: Catamarca en Cana