Confirman condena a Julio De Vido por la tragedia de Once y un tribunal oral definirá si va a prisión

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012 y que provocó la muerte de cincuenta y dos personas. Esta decisión judicial implica que la pena ya puede ejecutarse, lo que abre la posibilidad de que De Vido sea detenido, dado que hasta el momento nunca estuvo preso en el marco de esta causa.

En el plenario de este martes, los jueces Horacio RosattiCarlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron rechazar por inadmisibles tanto los recursos presentados por la defensa de De Vido, que buscaba su absolución, como los de la Fiscalía, que pretendía un aumento de la condena. De este modo, la sentencia contra el ex funcionario quedó confirmada y en condiciones de ser cumplida.

La tragedia de Once, que tuvo lugar en el sistema ferroviario argentino en 2012, marcó un hito en la historia judicial del país por la magnitud de sus consecuencias y la implicación de altos funcionarios. La resolución de la Corte Suprema representa un paso definitivo en el proceso judicial iniciado tras el accidente, al consolidar la responsabilidad penal de De Vido por administración fraudulenta.

  • Juró Diego Santilli como ministro del Interior

    El ex diputado del PRO Diego Santilli juró en la tarde de este martes su cargo como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei. Santilli asumió el cargo en una ceremonia que se llevó a cabo pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. A la hora de tomar juramento, Santilli lo hizo por…

  • Santiago del Estero: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3.000 hectáreas por una disputa

    El referente provincial del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), Adolfo Farías, habló por primera vez ante un medio que no sea los propios de su organización de lo que fue la “negociación” con Norberto Milei, padre del presidente Javier Milei, con quien un grupo de familias mantenían una disputa en una fracción de…

  • Catamarca: la UNCA participó de la Expo Puna Productiva 2025

    La Secretaría de Extensión Universitaria junto a la Facultad de Ciencias Agrarias participaron el pasado 8 de noviembre en la Expo Puna Productiva que se realizó en el Predio de Ganadería de Antofagasta de la Sierra, bajo el lema “Más carne, más fibra y más lana”. El objetivo del encuentro fue dar a conocer y…

  • Aguas de Catamarca trabaja para mitigar los efectos de las algas en el Dique Las Pirquitas

    Con el propósito de llevar tranquilidad a la población respecto a la condición del agua en Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y la zona norte de la Capital, Aguas de Catamarca informa que, debido a las condiciones climáticas propias de la estación, la falta de lluvias y el bajo nivel del Dique Las Pirquitas, se…

  • Aprender en territorio: estudiantes de Fiambalá visitan Zijin-Liex

    Con el objetivo de acercar la formación académica a la experiencia práctica, los estudiantes de segundo año de la Tecnicatura Superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial del I.E.S. Fiambalá realizaron una visita a la Planta de Procesos de Zijin-Liex. Todos nuestros visitantes siempre son recibidos por el Departamento de Responsabilidad Social, quienes, como…

