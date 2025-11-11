Confirman condena a Julio De Vido por la tragedia de Once y un tribunal oral definirá si va a prisión

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012 y que provocó la muerte de cincuenta y dos personas. Esta decisión judicial implica que la pena ya puede ejecutarse, lo que abre la posibilidad de que De Vido sea detenido, dado que hasta el momento nunca estuvo preso en el marco de esta causa.

En el plenario de este martes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron rechazar por inadmisibles tanto los recursos presentados por la defensa de De Vido, que buscaba su absolución, como los de la Fiscalía, que pretendía un aumento de la condena. De este modo, la sentencia contra el ex funcionario quedó confirmada y en condiciones de ser cumplida.

La tragedia de Once, que tuvo lugar en el sistema ferroviario argentino en 2012, marcó un hito en la historia judicial del país por la magnitud de sus consecuencias y la implicación de altos funcionarios. La resolución de la Corte Suprema representa un paso definitivo en el proceso judicial iniciado tras el accidente, al consolidar la responsabilidad penal de De Vido por administración fraudulenta.