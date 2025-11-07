Confirmado: Franco Colapinto seguirá con Alpine en la Fórmula 1 en 2026

El argentino Franco Colapinto será confirmado este viernes en Interlagos como piloto de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1. El anuncio se realizó en la previa del Gran Premio de Brasil y marca la continuidad del joven de 22 años dentro del equipo francés.

Colapinto, que debutó esta temporada con Alpine, logró consolidarse como una de las revelaciones del año gracias a su regularidad y su adaptación al monoplaza. A lo largo de las carreras fue alcanzando el ritmo de su compañero Pierre Gasly y hasta logró superarlo en varios Grandes Premios.

La renovación lo mantendrá vinculado al equipo al menos hasta finales de 2026 y representa un voto de confianza en su crecimiento dentro de la categoría.

El Gran Premio de Brasil será una cita especial para el argentino, que correrá con el respaldo de una gran cantidad de hinchas latinoamericanos en las tribunas de Interlagos y con la tranquilidad de tener asegurado su futuro inmediato en la Fórmula 1.

El argentino todavía no logró sumar puntos este año, pero el jefe del equipo, el italiano Flavio Briatore, lo respaldó a lo largo de la temporada y su continuidad en la categoría reina demuestra que estuvo a la altura y superó a sus contrincantes directos por el segundo asiento en Alpine, que eran el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan.