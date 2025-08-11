Conducía un auto con 1,63 g/l de alcohol en sangre y atropelló a una joven en moto que murió en el acto

El siniestro fatal se registró ayer a la madrugada en la intersección de las avenidas Quaranta y Jauretche, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. La víctima, identificada como Aldana Escalante de 26 años perdió la vida al ser embestida por otro vehículo, cuyo conductor fue detenido por conducir bajo efectos del alcohol.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el vehículo Mitsubishi Lancer conducido por un hombre de 64 años habría colisionado contra una motocicleta Honda Biz de 125 c.c, conducida por Aldana, quien a raíz de las lesiones sufridas por el impacto, falleció en el lugar.

En tanto el conductor del automóvil, fue sometido al test de alcoholemia, arrojando un resultado de 1,63 g/l, por lo que por orden judicial fue detenido y se procedió al secuestro del vehículo.

El sitio fue preservado para las pericias de rigor, con intervención de la División Policía Científica, médico policial y bioquímica. Las actuaciones continúan a fin de establecer con precisión las circunstancias y mecánica del hecho.