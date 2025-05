Condenaron a un año de prisión al Chino Gordillo

El juez Javier Herrera dictó una condena de un año de prisión efectiva para Brian Chino Gordillo Vega tras admitir que le disparó a Aldo Javier Velázquez en julio del año pasado en calle Florida antes de llegar a 9 de julio.

El proyectil impactó en el muslo izquierdo de la víctima, quien logró sobrevivir. Durante el juicio oral en el juzgado correccional número 3, el acusado reconoció el ataque.

El fiscal Víctor Figueroa pidió la pena tras la confesión y el otro imputado, Segundo “Trompeta” Gordillo, quedó desligado derecho.

Recordemos que el pasado 21 de marzo, Braian Genaro Adrián Gordillo Vega fue condenado a la pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva en un juicio abreviado, imputado por “homicidio simple en grado de tentativa”. El imputado reconoció el hecho, y tras el procedimiento el juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, dictó la condena.

La investigación del hecho estuvo a cargo del fiscal de instrucción N°9, Jonathan Felsztyna.

Gordillo Vega estuvo representado por el defensor oficial Efraín Morcos, en tanto la querella estuvo representada por los abogados Jaime Morales y Silvia Barrientos.

La pena fue acordada con el fiscal y se presentó al juez quien homologó el acuerdo. En la audiencia Gordillo Vega reconoció el hecho ante el juez y las partes, y aceptó la pena impuesta.

Tras el dictado de la condena fue trasladado al Servicio Penitenciario.

Según la investigación y las pruebas reunidas en la causa, el hecho ocurrió en la madrugada del 9 de enero de 2025, entre las 1:45 y las 2:00 de la mañana en el barrio Loteo Parque Sur, de la Capital.

La víctima, de apellido Navarro se encontraba en la vereda de su domicilio cuando por el lugar pasó Braian Genaro Adrián Vega Gordillo, alias “El Chino”, y un adolescente de 14 años. En ese momento, Navarro les reclamó por haber ingresado minutos antes a su vivienda, lo que generó una discusión que se trasladó hasta la calle Los Australes.

Allí, tras un forcejeo, Vega Gordillo atacó a Navarro con un arma blanca, presuntamente una cuchilla de carnicero de 25 centímetros de longitud. La agresión fue dirigida al lado izquierdo del tórax, afectando la zona del corazón. Sin embargo, el ataque no resultó fatal debido a la intervención de vecinos, quienes auxiliaron a la víctima cubriendo la herida con una remera y trasladándolo de urgencia en un vehículo particular. En el trayecto, Navarro fue asistido por personal del SAME y derivado al Hospital San Juan Bautista, donde permaneció internado en el sector de Coronaria.