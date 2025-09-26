Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por el femicidio de Agustina Aguilar

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de Quilmes condenó este viernes a prisión perpetua a Carlos Costa, el hermano del jugador de Boca Juniors Ayrton Costa, por el femicidio de Agustina Aguilar. El fallo fue dictado por los jueces Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni, quienes determinaron que Costa asfixió a la víctima, de 21 años, con quien mantenía una relación de pareja. A su vez, desestimaron la versión de la defensa que intentó instalar la hipótesis de una muerte por sobredosis y atribuyó marcas en el cuerpo de la víctima a convulsiones.

El hermano del futbolista fue condenado por homicidio agravado por violencia de género y por la existencia de vínculo afectivo. Durante la audiencia, el propio Ayrton Costa declaró por videollamada, avalando la teoría defensiva y poniendo en duda la autopsia oficial, aunque el tribunal no encontró suficiente consistencia en esos argumentos.

El juicio se inició el pasado 8 de septiembre y contó con testimonios claves de la familia de Agustina, quienes describieron reiterados episodios de amenazas y maltrato sufridos por la joven. El hecho ocurrió el 7 de octubre de 2023 en un departamento ubicado en Sargento Cabral al 700, Bernal. Las pericias indicaron que en el lugar de los hechos había restos de alcohol y estupefacientes, lo cual representaba un incumplimiento de las restricciones judiciales que pesaban sobre Carlos Costa, quien había salido bajo libertad condicional apenas diez días antes del crimen, tras una condena previa por siete robos.