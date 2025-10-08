Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de homicidio contra Cristina Kirchner

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados por el atentado a Cristina Kirchner perpetrado en septiembre de 2022. Le dieron 10 años a Sabag Montiel por el intento de homicidio, que se unificó con otras condenas previas en una pena única de 14 años. Uliarte fue condenada a 8 años de prisión como partícipe necesaria. Gabriel Carrizo fue absuelto.

Con la lectura de la sentencia y las condenas a Sabag Montiel y Brenda Uliarte, más la absolución a Carrizo, terminó el juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner.

Gabriel Carrizo, apuntado como el presunto líder de la banda “Los Copitos”, fue absuelto en la causa por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Carrizo había sido liberado después de estar tres años preso porque no hubo acusación formal en su contra.