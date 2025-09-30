Radio TV Valle Viejo
Condenaron a De Vido, Baratta y Nicolás Dromi por la compra de gas licuado

El Tribunal Oral Federal N° 7 condenó este martes a Julio De Vido y Roberto Baratta, ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal del kirchnerismo, en el juicio por irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009. También fue declarado culpable el empresario beneficiado por las maniobras ilegales, Nicolás Dromi San Martino, director ejecutivo de la empresa Diligentia S.A.

El exministro De Vido recibió una pena de 4 años de cárcel e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Bajo la misma calificación, a Baratta -su mano derecha y ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión- lo condenaron a 3 años y 6 meses de prisión, además de la inhabilitación. Aunque las sentencias son de cumplimiento efectivo, no se ordenará su detención hasta que el fallo quede firme.

Dromi San Martino, hijo de Roberto Dromi, fallecido exministro de Carlos Menem, fue condenado a 3 años de prisión en suspenso como partícipe necesario de las maniobras de corrupción.

Dromi padre había sido procesado en esta causa, pero falleció antes de llegar a juicio. Lo mismo ocurrió con Exequiel Omar Espinoza, ex presidente de Enarsa.

El veredicto fue dado a conocer por el juez Enrique Méndez Signori, quien comparte el estrado con Germán Castelli Fernando Canero. Son los mismos magistrados que la semana pasada absolvieron a De Vido en la causa “Mamá Corazón”, en la que el dirigente peronista estuvo en el banquillo de los acusados con la actriz Andrea Del Boca, también absuelta.

El Tribunal Oral Federal N° 7 determinó que los condenados devuelvan al Estado la suma de 5.523.345 dólares, más intereses. Los tres deberán pagar de forma solidaria 4.791.600 dólares, mientras que De Vido y Baratta afrontarán además otros 731.744 dólares por su cuenta.

Por último, la Justicia le impuso a Dromi San Martino la obligación de realizar un curso de “lineamientos de integridad y ética pública para el sector privado”.

Los fundamentos del veredicto se conocerán el 28 de noviembre.

    Este jueves 2 de octubre, a las 16 horas, en el Complejo Urbano Girardi, se brindará una nueva charla en el marco del Ciclo de Formación Turística "Compartiendo Saberes", organizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital. En esta oportunidad, la charla tratará sobre: "El patrimonio como recurso…

    Jazmín, alumna de tercer año del Colegio 1, lleva 30 días sin asistir a clases debido a un acoso constante que viene sufriendo de parte de una compañera del mismo curso. Según denunciaron sus compañeros, el hostigamiento incluye insultos, burlas y, en uno de los episodios más graves, le arrojaron sobres de azúcar en la…

    Un equipo de científicos dirigidos por el Southwest Research Institute (SwRI) realizó un descubrimiento sorprendente en el planeta enano Makemake, ubicado en el sistema solar exterior. Utilizando el telescopio espacial James Webb (JWST) de la Nasa, detectaron gas metano en este mundo helado, lo que indica que Makemake es un cuerpo dinámico y no un…

    En un emotivo acto en el departamento Tinogasta, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente Ernesto Andrada, los ministros de Gobierno, Fernando Monguillot, y de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, concretó la entrega de 90 viviendas ubicadas cerca del predio de Gendarmería. Además, se entregaron 200 escrituras de distintos barrios del departamento y adjudicaciones…

    Después del lanzamiento de la campaña santafesina de Provincias Unidas para las elecciones de octubre, los gobernadores se mostrarán ahora en Chubut. En esta ocasión, además del santafesino Maximiliano Pullaro y el exmandatario Juan Schiaretti, que la semana pasada estuvierno juntos en Santa Fe capital, participarán de la foto el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres –que además, oficiará de anfitrión– el…

    Mauro Iglesias, Rocío Sánchez Moccia, Agostina Hein y Elian Larregina acompañaron a los jóvenes en la jornada que inauguró la acción en Mar del Plata. Los Juegos Deportivos Nacionales Evita son cuna de grandes deportistas y además de una experiencia inolvidable en materia de competencia representan para muchos jóvenes la oportunidad de recibir un consejo de…

