Condenan a prisión perpetua a un femicida en Santiago del Estero por asesinar de 11 puñaladas a su expareja

Este viernes, un Tribunal condenó a prisión perpetua a Ramón Alejandro Roldán alias “El Negro”, por el femicidio de Verónica Virginia Escobar, hecho ocurrido el 21 de febrero de 2021 en el Puesto San Roque, departamento Banda. Roldán fue acusado de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y mediando violencia de género”, tras asesinar de 11 puñaladas a su expareja.

El hecho

la joven madre fue asesinada en el patio de su casa, víctima de 11 heridas de arma blanca, y su verdugo resultó ser su ex pareja, un carbonero que habría intentado justificar el crimen por celos hacia un hermano de la víctima.

El hecho ocurrió mientras ambos estaban separados, aunque con vaivenes, tras intentar reconstruir su relación y criar juntos a su hija de 7 años.

Aquella madrugada, Roldán regresó de un pool, se produjo una discusión y la situación derivó en la brutal agresión. Testigos claves, entre ellas familiares de Verónica, declararon que los gritos alertaron sobre la violencia mientras la joven era atacada.

