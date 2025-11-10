Con suspenso, Newell’s seguirá en Primera gracias a la derrota del “Tomba”: también se salvaron Talleres e Instituto

Newell’s cumplió su parte el sábado. Venció a Huracán por 2 a 0 en Parque Patricios y sumó tres puntos vitales para no descender por la tabla anual, en la que el último perderá la categoría. Llegó al domingo con la chance de salvarse definitivamente, si Aldosivi o Godoy Cruz no ganaban sus respectivos partidos.

La primera oportunidad pasó de largo. Por la tarde, el Tiburón venció a Banfield por 1 a 0. Entonces la Lepra tuvo que esperar hasta la noche el resultado del Tomba para conocer su destino. Y salió todo bien.

Atlético Tucumán lo superó por 2 a 1 y la Lepra respiró tranquilo, con la certeza de que finalmente se mantendrá en primera.

No podrán alcanzar a Newell’s

En la tabla anual, Newell’s le sacó 5 puntos de diferencia a Godoy Cruz y San Martín de San Juan. Una diferencia indescontable, con solo 3 puntos en juego, que trajo el tan ansiado alivio.

Para el conjunto rojinegro fue una temporada de sufrimiento. Tanta que ni siquiera pudo relajarse durante los partidos jugados el domingo en los que estuvieron involucrados conjuntos aún más complicados que la Lepra con el descenso.