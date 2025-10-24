Con polémico penal, Argentinos Juniors venció 2-1 a Belgrano de Córdoba y por primera vez jugará la final de la Copa Argentina

Argentinos Juniors venció 2-1 a Belgrano de Córdoba y por primera vez jugará la final de la Copa Argentina. El Bicho dio vuelta el resultado en el Gigante de Arroyito en Rosario, y se medirá en el último encuentro contra el vencedor de River Plate-Independiente Rivadavia de Mendoza, que jugarán este viernes.

