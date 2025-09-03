Con inversión extra de las empresas mineras, se avanzará con infraestructura en la Puna catamarqueña

En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil mantuvo reuniones con directivos de las empresas mineras que operan en la Puna catamarqueña: Park Hyeon, presidente de POSCO Argentina; Juan Pablo Vargas de la Vega, CEO de Galan Lithium; y David Dickson y Bárbara Cozzi, CEO y Country Manager de Lake Resources.

En los encuentros con las autoridades mineras se analizaron las inversiones proyectadas de cada empresa, los avances de los proyectos mineros en la región, se reafirmó el compromiso empresarial con la política minera provincial y el desarrollo de las comunidades.

Los empresarios ratificaron su compromiso con el desarrollo minero de Catamarca y los aportes extras-específicos para obras claves, como la continuidad de la pavimentación Ruta Provincial N°43 hasta el límite con Salta (en los primeros días de octubre se retomarán los trabajos) y la construcción de un by pass que permitirá conectar directamente con el camino a la zona minera del Salar del Hombre Muerto, evitando el ingreso a la zona urbana en la Villa de Antofagasta.

En materia de inversiones, hay que recordar que, días atrás, Galan Lithium recibió la aprobación de adhesión al RIGI para realizar una inversión de 217 millones de dólares en el Proyecto Hombre Muerto West (HMW) en la Puna.