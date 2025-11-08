Catamarca: con gran marco de público, el Café Literario Norte Natural debutó en la Feria del Libro

La 17° Feria del Libro de Catamarca vivió en la tarde de este viernes la 1ra jornada del Café Literario Norte Natural, que contó con la presencia de autores catamarqueños e invitados.

La jornada, que se desarrolló en el Café OCTA de CATA, contó con la presencia de una gran cantidad de público y con las presentaciones de las escritoras Lucía Fernández, Lourdes Avendaño, Vanina Reinoso de Fiambalá, Karina Cubas, Estefanía Herrera y la música de Belén Parma en un excelente punto de encuentro de escritores y poetas que compartieron sus textos y sus experiencias con la literatura, en un espacio que contó con las presentaciones de Víctor Aibar, Karina Tapia, Celina Galera y Alejandro Acosta, integrantes de Norte Natural.

Entre las participantes, Vanina Reinoso nos relató, “Para mis estas experiencias que tienen que ver con la literatura son positivas y las celebro en este contexto político que vivimos a nivel país, en un lugar como CATA que merecíamos los catamarqueños, donde se realiza esta feria del libro y que vengan tanta gente a escucharnos y poder presentar nuestros textos, difundir la literatura y le de valor la sociedad en muy bueno”, remarcó Karina Tapia, una de las autoras invitadas.

Para finalizar, la escritora bonaerense e influencer literaria Camila Mermet presentó sus poemas ante una importante cantidad de público que siguió su presentación: “Estoy muy contenta de estar acá y muy contenta por el espacio que se le da a la literatura, me sentí muy cómoda en este lugar que es muy lindo”, comentó Mermet.

La actividad de Camila Mermet en la feria del libro continuará con un taller que dará este sábado en “Defensa de la lectura” donde leerán a Mary Oliver desde las 17 horas en el salón OCTA, en tanto que desde las 21 horas en el Conversatorio CATA participará de una presentación de El Guadal Editora junto a María Elena Barrionuevo, Celia Sarquís, Jorge Tula y Estefanía Herrera.

La continuidad del “Café Literario” será este domingo 9 de noviembre desde las 19:30 horas con los escritores Julia Tiraboschi, Oscar Gallardo, Claudio Suarez, Ohuanta Salazar, Celina Galera con su música, Enrique Traverso, Arturo Herrera y el cierre con el poeta salteño invitado Santiago Sylvester, miembro de número de la Academia Argentina de Letras y correspondiente de la Real Academia Española.