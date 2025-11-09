Con goles de Zeballos y Merentiel, Boca Juniors le ganó el Superclásico a River Plate en La Bombonera

El equipo de Claudio Úbeda se impuso 2-0 ante el de Marcelo Gallardo en una nueva edición del Superclásico. El Xeneize se quedó con un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores y la definición del Torneo Clausura.

Cuando todo hacía suponer que se irían con un empate al descanso, Exequiel Zeballos le sacó provecho a una desatención en el fondo de River Plate. El joven delantero quedó mano a mano con Lautaro Rivero y probó desde afuera del área. Aunque Franco Armani contuvo el remate, el punta capturó el rebote y no perdonó. Era el 1 a 0.

En el primer minuto del segundo tiempo, el Xeneize inició con todo. El Chango Zeballos se escapó y emitió un centro certero para que Miguel Merentiel solamente tenga que empujarla.