Con goles de James Rodríguez y Juanfer Quintero, Colombia goleó a Bolivia y se clasificó al Mundial

Con tantos del ex Real Madrid, la figura de River y Jhon Córdoba, el combinado de Lorenzo se impuso 3 a 0 y se garantizó un lugar en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.
Con tantos del ex Real Madrid, la figura de River y Jhon Córdoba, el combinado de Lorenzo se impuso 3 a 0 y se garantizó un lugar en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.
La selección de Uruguay, que dirige tácticamente Marcelo Bielsa, le ganó 3-0 a Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas y se clasificó al Mundial 2026. A falta de una fecha, la Celeste llegó a 27 puntos y sacó la diferencia necesaria para sellar su boleto a la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.
Argentina le ganó 3-0 a Venezuela en el estadio Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas gracias a los goles de Lionel Messi por duplicado y Lautaro Martínez. Los dirigidos por Lionel Scaloni controlaron las acciones sin mayores sobresaltos y se llevaron una victoria valiosa en una jornada marcada por la emoción, ya que Leo disputó el último duelo en condición de local en una Clasificatoria…
Con tantos del ex Real Madrid, la figura de River y Jhon Córdoba, el combinado de Lorenzo se impuso 3 a 0 y se garantizó un lugar en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.
En un empate 0-0 sin muchas emociones en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, la selección de Paraguay y su par de Ecuador sellaron su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. El elenco de Gustavo Alfaro volverá a la Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, mientras que la Tri de Sebastián Beccacece hilvanó su tercera participación al…
Hoy, a las 19:00, en la calle Zurita, entre Salta y peatonal Rivadavia, personal del Comando de Operaciones Preventivas (COP) aprehendió a un joven de apellido Lobos (28), debido a que fue sindicado como el presunto autor de haber cometido un ilícito en un local comercial de la zona, propiedad de una persona del sexo masculino mayor de edad.…
Un impresionante operativo de Gendarmería permitió desbaratar una red de narcotráfico que trasladaba cocaína desde Salta hacia Santiago del Estero. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional Nº 34, donde se logró interceptar un camión que transportaba más de 417 kilos del estupefaciente ocultos dentro de los neumáticos. El operativo dejó un saldo de siete personas…