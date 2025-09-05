Radio TV Valle Viejo
Con goles de James Rodríguez y Juanfer Quintero, Colombia goleó a Bolivia y se clasificó al Mundial

Con tantos del ex Real Madrid, la figura de River y Jhon Córdoba, el combinado de Lorenzo se impuso 3 a 0 y se garantizó un lugar en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.