Con gol de Messi, la selección argentina vence en el primer tiempo a Venezuela por las Eliminatorias

El equipo de Scaloni, ya clasificado a la Copa del Mundo 2026 y líder de la clasificación, se enfrenta a la Vinotinto en el estadio Monumental. A los 39 minutos del primero tiempo, una pérdida de Jefferson Savarino activó la recuperación de Leandro Paredes, quien envió un pase de cachetada a la corrida de Julián Álvarez. La Araña dejó en el camino a un rival y le cedió la pelota a Leo, quien definió con una definición contra un palo frente al asedio de varios rivales para detenerlo, entre ellos el arquero Rafael Romo.