Con fentanilo y el caso $Libra como temas centrales, los diputados elevaron 1337 preguntas al Gobierno

La Cámara de Diputados elevó 1337 preguntas que deberán ser respondidas este mediodía por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuyos temas principales giran en torno a los fallecimientos por ingerir fentanilo contaminado y la cripto estafa de $Libra. 

Según el informe número 144, que contiene las respuestas a las inquietudes de los 13 bloques, los legisladores elevaron solicitudes que no incluyen la viralización de los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo en los que admite supuestos pedidos de coimas por parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, debido a que se filtraron después del plazo final para la entrega. 

Sin embargo, desde la Jefatura de Gabinete revelaron a la agencia Noticias Argentinas que esperan la inclusión del tema en el recinto, por lo que el funcionario está preparado para responder las inquietudes de los bloques opositores. 

En detalle, las áreas que recibieron mayores preguntas fueron las carteras de Economía, que acumuló 477 relativas al Presupuesto, las privatizaciones y obras públicas; en segundo lugar, Capital Humano con 177 sobre jubilaciones y pensiones, universidades y educación; y en tercer lugar, el Ministerio de Salud, con 175, cuyas dudas giran en torno a los salarios del personal de salud y la situación de ANDIS. 

Otro de los temas que despertó dudas en la oposición es el detalle y los costos de los viajes que protagonizó el presidente Javier Milei desde el inicio de la gestión. Además del gasto que implicó su traslado a la provincia de Córdoba para la Derecha Fest, evento conservador que nucleó a gran parte de sus seguidores, tazado $6.340.684,71.

Caso $Libra 

Respecto a la difusión de la criptomenda, cuyo dominio cerró, por parte del presidente Javier Milei, ocasionando pérdidas millonarias, hubo alrededor de 12 preguntas que apuntaron a aclarar la temática. 

Al respecto, desde la Secretaría General de la Presidencia desmintieron que el empresario de Singapur, Julián Peh, CEO cripto, haya visitado Casa Rosada, y aclararon se vio por única vez con el mandatario el 19 de octubre de 2024, a las 18.30, en el Hotel Libertador, en el marco del evento Tech Forum. 

Asimismo, desde la Jefatura de Gobierno justificaron la disolución de la Unidad Transitoria de Investigaciones (UTI) al sostener que “la tarea encomendada por el Decreto N°114/2025 fue cumplimentada”. Además, remarcaron que el decreto “no estableció que debiera producir informe final alguno, con el detalle de los requerimientos efectuados y de las respuestas recibidas”. 

Varias de las consultas fueron respondidas con la intervención del Jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados del pasado 29 de abril.

