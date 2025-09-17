Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Con elogios a Peña, Milei destacó la “apertura comercial y la cooperación” regional en el Congreso de Paraguay

El presidente Javier Milei disertó esta mañana en una sesión especial organizada por el Congreso de la Nación de Paraguay con elogios a su par Santiago Peña, en el marco de su visita de Estado, y destacó la posibilidad de dar lugar a la “apertura comercial” en un mensaje al Mercosur.

“No tengo dudas de que será de provecho para ambos pueblos y será de inspiración a todos los países de la región que encuentren en la apertura comercial y la cooperación voluntaria el camino hacia un futuro mejor para todo el continente”, expresó desde el Palacio Legislativo en un mensaje al bloque regional que se muestra reacio a los acuerdos comerciales por fuera de la estructura de la región, aunque en el último tiempo ha aplicado flexibilizaciones.

Ante los diputados y senadores y los miembros de la Corte Suprema de dicha Nación, el mandatario elogió las políticas económicas y sociales de Paraguay al sostener que la Argentina tiene mucho que “aprender”. 

Tras participar de la CPAC y de reunirse con Santiago Peña, Milei llegó esta mañana al Palacio Legislativo escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

Si comparamos los últimos veinte años de Paraguay contra la República Argentina, nos encontraremos con resultados casi diametralmente opuestos. Mientras que ustedes no pararon de crecer, nosotros profundizamos nuestra decadencia”, expresó desde un atril ubicado en el recinto.

En la misma línea, aseveró: “Hoy podemos decir que, más allá de los lazos inquebrantables que hermanan a nuestras naciones, ambas cuentan con presidentes que entienden que el Estado no debe ser un obstáculo para el desarrollo, y ambos han impulsado procesos de transformación, desregulación, inversión y seguridad”.

“Es decir, han devuelto al Estado a su función esencial: crear las condiciones para el florecimiento de la iniciativa privada”, sostuvo al tiempo que remarcó que las reformas paraguayas se basan en tres ejes que aspiran a aplicar una reforma del transporte público, una transformación del aparato estatal y la implementación de incentivos económicos y productivos. 

Asimismo, celebró la sintonía con la nación que conduce Santiago Peña en lo que definió como un “relacionamiento estratégico a nivel global y regional”, y anticipó que la Argentina abrirá su embajada en Jerusalén durante el año 2026. 

“No son muchos los países que se plantan firmes del lado del bien y de la verdad en tiempos en el que gran parte de la comunidad internacional tiene la brújula moral desviada”, destacó.

Por su parte, en el breve discurso que duró poco más de 10 minutos, remarcó que ambas naciones coinciden en “la defensa de la libertad y los valores democráticos”, y reafirmó a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Además, mencionó los estudios de factibilidad para la construcción de un nuevo puente internacional entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo, previsto para septiembre de 2025.

“Nuestros países firmaron un memorándum de entendimiento para conformar un grupo de trabajo binacional que evalúe la exportación de gas natural desde Vaca Muerta hacia Paraguay y Brasil, siguiendo la traza del corredor bioceánico, con el objetivo de ordenar el flujo financiero, garantizar la previsibilidad en la distribución de la energía y avanzar hacia una gestión más eficiente de la entidad binacional Yacyretá”, desarrolló.

El mandatario calificó además a la hidrovía como “capital estratégico para el desarrollo regional y el acceso a mercados de ultramar”, y puntualizó en el acuerdo para “mejorar la eficiencia del transporte fluvial, optimizar la navegabilidad, reforzar su complementariedad y reforzar la estructura institucional del sistema establecido”. 

“También está próxima la suscripción del acuerdo sobre servicios aéreos, que permitirá operar las aerolíneas con mayor flexibilidad, eliminar barreras y fomentar el comercio y el turismo entre ambos países”, anticipó, y concluyó: “Respecto a los pasos fronterizos, existe un compromiso mutuo de agilizar el transporte de pasajeros y cargas, eliminar la duplicación de trámites y reducir costos y tiempos de espera en corredores estratégicos”. 

El mandatario tomó la palabra luego de las breves exposiciones de Raúl Latorre, presidente la Cámara de Diputados de Paraguay, y de Basilio Nuñez, el titular del Congreso Nacional, quien reveló que estudió medicina en la Argentina y recordó los mandatos de Raúl Alfonsín y de Carlos Saúl Menem.

Se espera que la delegación presidencial retorne al país pasadas las 13.30, y en agenda, el libertario tiene prevista una nueva reunión de Gabinete, a las 16, en Casa Rosada. 

  • El Gobierno de Catamarca otorgó un bono de 120 mil pesos a empleados públicos

    El Gobierno de Catamarca otorgó un bono de 120 mil pesos a empleados públicos

    El ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, realizó el anuncio esa mañana en conferencia de prensa, sobre el otorgamiento de un bono de 120 mil pesos para empleados de la Administración Pública. Acompañado por el gobernador Raúl Jalil, funcionarios y sindicalistas, Monguillot detalló: “Muy buenos días a todos, a todas, muchas gracias a todos los trabajadores…

  • Catamarca: rechazaron el pedido de inhibición del fiscal Guillermo Narváez en el Juri a Hugo Costilla

    Catamarca: rechazaron el pedido de inhibición del fiscal Guillermo Narváez en el Juri a Hugo Costilla

    El Tribunal de Enjuiciamiento resolvió no hacer lugar al pedido de inhibición presentado por el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez, quien alegaba una estrecha amistad con Hugo Costilla, fiscal de Instrucción N° 5, para excusarse de intervenir en el Juri por la causa Wica. Narváez había argumentado vínculos personales y familiares con Costilla y sus…

  • Investigan por presuntos malos tratos a la directora de una escuela de Catamarca

    Investigan por presuntos malos tratos a la directora de una escuela de Catamarca

    El Ministerio de Educación de la Provincia tomó intervención a raíz del conflicto en la Escuela N°87 de la localidad santamariana de San José Banda, donde padres acusaron a la Directora de presuntos malos tratos a alumnos. El Profesor Ricardo Cáceres, Supervisor del Nivel Secundario, dio detalles del proceso administrativo abierto para investigar la situación…

  • Con elogios a Peña, Milei destacó la “apertura comercial y la cooperación” regional en el Congreso de Paraguay

    Con elogios a Peña, Milei destacó la “apertura comercial y la cooperación” regional en el Congreso de Paraguay

    El presidente Javier Milei disertó esta mañana en una sesión especial organizada por el Congreso de la Nación de Paraguay con elogios a su par Santiago Peña, en el marco de su visita de Estado, y destacó la posibilidad de dar lugar a la “apertura comercial” en un mensaje al Mercosur. “No tengo dudas de que será de provecho…

  • El consumo de yerba mate creció un 12% en el primer semestre del año

    El consumo de yerba mate creció un 12% en el primer semestre del año

    El consumo de yerba mate en el mercado interno argentino registró un incremento del 12% en los primeros siete meses de 2025 en comparación con igual período del año anterior. Entre enero y julio las salidas de molinos hacia el mercado interno alcanzaron los 161,87 millones de kilogramos, frente a los 144,5 millones de kilogramos contabilizados en los mismos…

  • Elecciones 2025: cómo funciona el chatbot oficial que responde dudas sobre el voto

    Elecciones 2025: cómo funciona el chatbot oficial que responde dudas sobre el voto

    A poco más de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, que estrenarán la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, la Cámara Nacional Electoral (CNE) presentó un nuevo sistema de asistencia virtual. Se trata de “Vot-A”, un chatbot que funciona a través de WhatsApp y responde preguntas frecuentes sobre…