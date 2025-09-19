Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Con el regreso de Colapinto a Baku, mirá cómo será la agenda deportiva de este finde

Inicia una nueva fecha del fútbol argentino, Franco Colapinto vuelve a Baku donde sumó sus primeros puntos en la F1, y las ligas europeas están que arden en el inicio de los torneos. Entérate los eventos y partidos más importantes de este finde.

Agenda deportiva de este fin de semana

Viernes 19 de septiembre

5:30 Práctica Libre 1 (Fórmula 1)

9:00 Práctica Libre 2 (Fórmula 2)

17:00 Riestra vs Gimnasia (Liga Profesional)

19:00 Huracán vs Racing (Liga Profesional)

19:15 San Martín SJ vs Vélez (Liga Profesional)

21:15 Lanús vs Platense (Liga Profesional)

Sábado 20 de septiembre

5:30 Práctica Libre 3 (Fórmula 1)

8:30 Liverpool vs Everton (Premier League)

9:00 Clasificación (Fórmula 1)

10:30 Hoffenheim vs Bayern Múnich (Bundesliga)

11: River vs Racing (Campeonato femenino)

11:15 Real Madrid vs Espanyol (LaLiga)

13:30 Manchester United vs Chelsea (Premier League)

14:30 Barracas vs Sarmiento (Liga Profesional)

16:00 Valencia vs Athletic (LaLiga)

16:45 Unión vs Ind. Rivadavia (Liga Profesional)

18:30 Botafogo vs Atlético Mineiro (Brasileirao)

18:30 Nacional vs Liverpool F (Liga Uruguaya)

19:00 Tigre vs Aldosivi (Liga Profesional)

20:30 Inter Miami vs DC United (MLS)

21:15 Atlético Tucumán vs River (Liga Profesional)

22:00 Pumas vs Tigres UANL (Liga MX)

Domingo 21 de septiembre

4:30 Argentina vs Italia (Mundial de Vóley)

mundial de voley

7:30 Lazio vs Roma (Serie A)

8:00 Carrera (Fórmula 1)

Colapinto

12:30 Arsenal vs Manchester City (Premier League)

14:30 Independiente vs San Lorenzo (Liga Profesional)

15:45 Marsella vs PSG (Ligue One)

16:00 Barcelona vs Getafe (LaLiga)

16:45 Godoy Cruz vs Instituto (Liga Profesional)

17:30 Internacional vs Gremio (Brasileirao)

19:00 Rosario vs Taller (Liga Profesional)

19:00 Argentinos vs Banfield (Liga Profesional)

20:30 Santos vs Sao Paulo (Brasileirao)

21:15 Boca vs Central Córdoba (Liga Profesional)