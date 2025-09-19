Con el regreso de Colapinto a Baku, mirá cómo será la agenda deportiva de este finde

Inicia una nueva fecha del fútbol argentino, Franco Colapinto vuelve a Baku donde sumó sus primeros puntos en la F1, y las ligas europeas están que arden en el inicio de los torneos. Entérate los eventos y partidos más importantes de este finde.
Agenda deportiva de este fin de semana
Viernes 19 de septiembre
5:30 Práctica Libre 1 (Fórmula 1)
9:00 Práctica Libre 2 (Fórmula 2)
17:00 Riestra vs Gimnasia (Liga Profesional)
19:00 Huracán vs Racing (Liga Profesional)
19:15 San Martín SJ vs Vélez (Liga Profesional)
21:15 Lanús vs Platense (Liga Profesional)
Sábado 20 de septiembre
5:30 Práctica Libre 3 (Fórmula 1)
8:30 Liverpool vs Everton (Premier League)
9:00 Clasificación (Fórmula 1)
10:30 Hoffenheim vs Bayern Múnich (Bundesliga)
11: River vs Racing (Campeonato femenino)
11:15 Real Madrid vs Espanyol (LaLiga)
13:30 Manchester United vs Chelsea (Premier League)
14:30 Barracas vs Sarmiento (Liga Profesional)
16:00 Valencia vs Athletic (LaLiga)
16:45 Unión vs Ind. Rivadavia (Liga Profesional)
18:30 Botafogo vs Atlético Mineiro (Brasileirao)
18:30 Nacional vs Liverpool F (Liga Uruguaya)
19:00 Tigre vs Aldosivi (Liga Profesional)
20:30 Inter Miami vs DC United (MLS)
21:15 Atlético Tucumán vs River (Liga Profesional)
22:00 Pumas vs Tigres UANL (Liga MX)
Domingo 21 de septiembre
4:30 Argentina vs Italia (Mundial de Vóley)
7:30 Lazio vs Roma (Serie A)
8:00 Carrera (Fórmula 1)
12:30 Arsenal vs Manchester City (Premier League)
14:30 Independiente vs San Lorenzo (Liga Profesional)
15:45 Marsella vs PSG (Ligue One)
16:00 Barcelona vs Getafe (LaLiga)
16:45 Godoy Cruz vs Instituto (Liga Profesional)
17:30 Internacional vs Gremio (Brasileirao)
19:00 Rosario vs Taller (Liga Profesional)
19:00 Argentinos vs Banfield (Liga Profesional)
20:30 Santos vs Sao Paulo (Brasileirao)
21:15 Boca vs Central Córdoba (Liga Profesional)