Con el nuevo IPC, los salarios registrados acumulan una caída real del 11 por ciento

Con la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la canasta ENGHO 2017-2018, los salarios registrados acumulan una pérdida real del 11,2% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Así lo indicó un relevamiento de la consultora Vectorial, que analizó la evolución de los ingresos frente a la inflación.

Durante los primeros siete meses de 2025, los sueldos mostraron una dinámica errática, con apenas tres meses de mejora real (febrero, mayo y julio), y retrocesos en enero, marzo, abril y junio. “La dinámica evidencia un patrón errático sin una tendencia clara de recuperación sostenida”, señalaron desde la consultora, al describir el fenómeno como un “amesetamiento” de los haberes.

Fuerte deterioro en el sector público

El informe precisó que el ajuste salarial más fuerte recayó sobre los empleados públicos, que perdieron hasta un 19,4% de su poder adquisitivo frente al IPC actualizado. En contraste, los trabajadores privados registrados registraron una merma del 6,6% real, lo que representa una leve desaceleración de la caída, pero sin señales de recuperación.

“Mientras el sector privado orbitó durante los últimos meses alrededor de la base de referencia (noviembre 2023), el sector público no ha logrado siquiera acercarse a una recuperación significativa”, sostuvo el estudio.

De esta forma, el nivel de los salarios se ubicó en 80,6 puntos para el sector público y 93,4 para el privado, tomando como base 100 los valores de noviembre de 2023.

Los no registrados, la excepción

A contramano de esta tendencia general, los trabajadores no registrados evidenciaron una recuperación sostenida, con incrementos reales de 10,7% a 17,8%, dependiendo del método de cálculo del IPC. Este grupo alcanzó un índice de 117,8 según el INDEC y de 110,7 con el indicador actualizado al cierre de febrero.

“La dinámica de crecimiento sostenido de este sector contrasta fuertemente con lo observado para el sector registrado. Desde su punto más bajo, entre febrero y abril de 2024, los no registrados iniciaron una recuperación consistente y sin interrupciones significativas”, remarcaron desde Vectorial.

No obstante, el informe advirtió que los datos de este segmento deben tomarse con cautela, ya que provienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que se publica con un rezago de varios meses y no capta de forma inmediata los cambios en el mercado laboral.

