Comunicado de la División Ciberdelitos de la Policía de Catamarca contra el Grooming

En el marco del próximo Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, desde la División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia, se comparte a la comunidad en general información de prevención y concientización sobre el delito de “Grooming”.

¿Qué es el Grooming?

El grooming es el acoso sexual a menores de edad a través de medios digitales (redes sociales, chats, juegos en línea, etc.), en el cual un adulto se gana la confianza del niño o adolescente con intenciones de abuso o explotación sexual.

TIPS DE PREVENCION PARA FAMILIAS:

⁃Conversa abiertamente y sin juzgar. Habla con frecuencia sobre qué redes usan, con quién hablan y qué contenidos comparten.

⁃Establece reglas claras: horarios, tipos de aplicaciones permitidas, fotos y ubicaciones.

-No compartir datos personales: nombre completo, dirección, escuela, rutinas, fotos con uniformes o geolocalización.

⁃Revisa y activa controles parentales en dispositivos y routers. Usa contraseñas seguras y 2FA en las cuentas.

-Enseña a configurar las opciones de privacidad de cada app (Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, juegos en línea).

-No dejes dispositivos desbloqueados al alcance de menores; mantené actualizaciones y antivirus al día.

-Acordá un “trato” para el uso responsable de los dispositivos.

TIPOS DE PREVENCIÓN PARA NIÑOS, Niños Y ADOLESCENTES

-No aceptes solicitudes de extraños.

-No compartas fotos íntimas ni información personal (dirección, escuela, horarios).

-Si alguien pide que lo mantengas en secreto o te hace preguntas incómodas, corta la conversación y contale a un adulto de confianza.

SEÑALES DE ALARMA DE GROOMING

⁃Conversaciones que pasan rápido a temas íntimos o sexuales.

-Peticiones insistentes de fotos/vídeos, especialmente íntimas.

IMPORTANTE

Si es víctima del delito de Grooming, no borre nada y no confronte al menor. Poner el o los dispositivos a disposición de la Justicia y realice la denuncia penal.

· En el Valle Central, en las Unidades Judiciales.

· En el interior provincial, en la Comisaría que por jurisdicción corresponda.

CONTACTOS:

◦ Email: ciberdelitos.policia.catamarca@gmail.com

◦ División Ciberdelitos Tel: 383-4437523

◦ Dirección: calle Tucumán N° 836