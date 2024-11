Comunicado de la Corte de Justicia de Catamarca sobre la situación del Concejo Deliberante de Santa Rosa

Esto surge tras las declaraciones del concejal Federico Mercado, señalando que en el CD que integra tomaron la decisión de no sancionar ordenanzas hasta tanto la Corte de Justicia no se expida por el conflicto de poderes que presentaron en marzo.

Miranda consideró que “no queremos faltarle el respeto a la gente”, y reactivó el reclamo a propósito del fallo que se conoció la semana pasada, en relación con un problema similar en Los Altos.

Ante la noticia publicada un diario de Catamarca bajo el título “CD Santa Rosa: no sancionan ordenanzas a la espera de un fallo de la Corte”, el máximo Tribunal Provincial informa que en el marco del expediente Nº 016/2024 “Mercado, Federico M. y Almarás, Romina V. c/ Oscari, Leonel C. y Rosales, Ricardo M. s/ Conflicto de Poderes” se resolvió con fecha 1 de julio del corriente año:

1- Declarar la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en la presente causa.

2- Declarar la admisibilidad formal de la presente acción que deberá tramitarse como conflicto de poderes.

3- No hacer lugar a la medida cautelar.

4- Requerir al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Rosa, que el término perentorio de cinco días, envíe los antecedentes del caso, bajo los apercibimientos previstos en el art. 623 ter del Código Procesal Civil y Comercial.

Que dicha resolución (Sentencia Interlocutoria Nº 22) fue notificada a la parte actora el día 4 de julio de 2024 (Cédula 201/24) en el domicilio procesal constituido no cumplimentándose al día de la fecha con la presentación del oficio correspondiente para correr traslado de dicha resolución.