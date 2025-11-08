Compensación económica de la AUH: cuándo se cobra el extra de $81.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la implementación del calendario de pagos para noviembre de 2025, que incluirá un monto adicional destinado a las madres beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este extra corresponde a una compensación económica que se sumará a los pagos regulares del mes, en el marco del ajuste que la ANSES realiza de acuerdo con el índice de inflación informado por el INDEC.

Este pago adicional está destinado a las titulares de AUH que cumplan con los requisitos establecidos, como la presentación de la Libreta AUH. Además, las familias que acceden a este beneficio podrán recibir un porcentaje de su prestación mensual que se encuentra retenido, el cual puede ser recuperado una vez que los beneficiarios presenten los informes de salud y educación de los hijos.

Por otro lado, la ANSES informó que el monto de este extra varía según la cantidad de hijos a cargo de cada titular, y será otorgado en forma automática para los grupos que cumplen con las condiciones necesarias. A partir de este mes, las familias con dos hijos recibirán un adicional de $81.936, mientras que aquellas con tres o más hijos podrán recibir hasta $108.062.

¿Quiénes son los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar?

En el marco de las ayudas adicionales, la Tarjeta Alimentar es un beneficio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social que busca garantizar el acceso a alimentos básicos para quienes cobran la AUH, además de otros grupos vulnerables. Este complemento se entrega de forma mensual junto con la asignación principal, y no requiere gestiones adicionales por parte de los beneficiarios.

El monto de la Tarjeta Alimentar también varía según el número de hijos a cargo. Las familias con un solo hijo recibirán $52.250, mientras que aquellas con dos hijos, como mencionamos, percibirán $81.936. Aquellas con tres o más hijos recibirán un beneficio mensual de $108.062. El beneficio es automático para las titulares de AUH con hijos hasta los 14 años, las embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y las madres que perciben Pensiones No Contributivas (PNC) por siete o más hijos.

Es importante recordar que para mantener el beneficio de la Tarjeta Alimentar, los beneficiarios deben mantener actualizados sus datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi ANSES.

AUH sube un 2,08% en noviembre: el nuevo monto

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), se confirmó un aumento del 2,08% en noviembre, de acuerdo con los datos del INDEC. Con este ajuste, el monto total de la AUH será de $119.691 por hijo, aunque solo se pagará el 80% de esa cifra de forma mensual. El 20% restante será abonado una vez que el beneficiario presente la libreta AUH, que incluye la acreditación de controles de salud y educación de los hijos.

Este ajuste se aplicará también a la AUH por Discapacidad, que se actualizará a $389.733, y a las Asignaciones Familiares del sistema contributivo (SUAF), donde el primer rango de ingresos quedará en $59.851. Así, el gobierno continúa con los aumentos acordes a la inflación, beneficiando a las familias más vulnerables con estas prestaciones sociales.

Calendario de pagos de AUH para noviembre 2025:

Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0

Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6

Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9