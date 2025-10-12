Radio TV Valle Viejo
Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES: Fechas para jubilados, AUH y más

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con el calendario de pagos de octubre 2025, un mes que trae novedades para millones de argentinos. Después de la primera semana de pagos, que arrancó el 8 de octubre, el organismo continúa con el cronograma de cobros que incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH)Asignaciones Familiares (SUAF) y diversas prestaciones como el Plan de Desempleo y la Asignación por Embarazo (AUE).

Este calendario tiene en cuenta las terminaciones de DNI de los beneficiarios, que determinarán las fechas exactas de cobro. Además, se aplicó un aumento del 1,88% sobre los montos de muchas de las prestaciones, como las jubilaciones y pensiones, por lo que los titulares de esos haberes recibirán un plus adicional este mes.

Fechas de pagos para jubilados y pensionados en octubre

Para los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo, el calendario de pagos comienza el 8 de octubre con los DNI terminados en 0. Las fechas siguen en los días siguientes de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Para aquellos jubilados y pensionados que perciben montos superiores al mínimo, el pago comenzará el 22 de octubre para los DNI terminados en 0 y 1, y seguirá según el cronograma establecido, finalizando el 28 de octubre.

Cobros para AUH y Asignaciones Familiares

Por su parte, las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF) también tienen su calendario específico. Al igual que para las jubilaciones, las fechas dependen de la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Otras prestaciones y fechas importantes

El Plan de Desempleo, por ejemplo, se cobra hasta el 10 de octubre para el Plan 2, mientras que para el Plan 1, los pagos se realizarán entre el 21 y el 25 de octubre. Además, las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción, nacimiento) tendrán dos tramos: del 9 de octubre al 11 de noviembre y del 20 de octubre al 10 de noviembre, sin importar la terminación del documento.

Para las Pensiones No Contributivas (PNC), los pagos se distribuyen entre el 8 y el 9 de octubre, dependiendo de la terminación del DNI. Mientras que las Asignaciones Prenatal y Maternidad se cobrarán entre el 9 y el 16 de octubre.

El cronograma completo sigue hasta el 10 de noviembre, por lo que aquellos beneficiarios que aún no han cobrado deben estar atentos a las fechas correspondientes. Para todos los beneficiarios, se recomienda revisar regularmente la plataforma Mi ANSES para asegurarse de que no haya modificaciones y estar al tanto de posibles ajustes o cambios en los pagos. 

