Cómo funcionará la eliminación temporal de retenciones al agro: plazos, productos y condiciones

El Gobierno nacional oficializó este lunes una medida de fuerte impacto para el sector agroindustrial: la eliminación temporal de los derechos de exportación para más de 70 productos vinculados al campo, que incluyen granos, carnes, aceites, harinas y derivados.

La iniciativa establece un esquema de retenciones en 0% hasta el 31 de octubre de 2025, o bien hasta agotar un cupo de 7.000 millones de dólares en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), lo que ocurra primero.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, busca acelerar la llegada de divisas al mercado cambiario en un contexto de alta volatilidad financiera y otorgar competitividad a las exportaciones argentinas. La decisión, según explicaron fuentes oficiales, pretende incentivar a los productores y exportadores a adelantar operaciones de venta al exterior, reforzando así el ingreso de dólares en el corto plazo.

Cómo será el esquema de aplicación

La normativa establece requisitos estrictos para las empresas que quieran acceder al esquema de retenciones cero. Los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas generadas dentro de los tres días hábiles posteriores a la presentación de la DJVE. En caso de incumplimiento, los operadores perderán el beneficio y volverán a tributar la alícuota histórica correspondiente.

La fiscalización del sistema quedará en manos conjuntas del Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que tendrán potestad para dictar normas complementarias con el fin de evitar maniobras especulativas o demoras en la liquidación.

Qué productos estarán alcanzados

La medida beneficia de manera destacada a los principales complejos exportadores del país: trigo, maíz, cebada, soja y girasol, además de carnes bovinas y avícolas, lácteos y productos químicos de origen agrícola.

El listado oficial incluye:

Cereales : trigo duro y blando, maíz en todas sus variedades, cebada y sorgo.

: trigo duro y blando, maíz en todas sus variedades, cebada y sorgo. Productos de molienda : harinas de trigo y maíz, sémolas, semolinas, germen de cereales, malta en distintas presentaciones, féculas y gluten.

: harinas de trigo y maíz, sémolas, semolinas, germen de cereales, malta en distintas presentaciones, féculas y gluten. Oleaginosas y subproductos : soja y girasol, junto con harinas, aceites en bruto y refinados, y margarinas.

: soja y girasol, junto con harinas, aceites en bruto y refinados, y margarinas. Azúcares y derivados : glucosa en polvo y en solución, fructosa pura y jarabes.

: glucosa en polvo y en solución, fructosa pura y jarabes. Preparados alimenticios : productos a base de harinas y almidones, alimentos infantiles y concentrados proteicos.

: productos a base de harinas y almidones, alimentos infantiles y concentrados proteicos. Residuos y alimentos para animales : subproductos de molienda, tortas de extracción de aceites, preparados para mascotas y alimentación animal de diversa base.

: subproductos de molienda, tortas de extracción de aceites, preparados para mascotas y alimentación animal de diversa base. Compuestos industriales y químicos: sorbitol, lecitinas, gluten de maíz, biodiésel y mezclas derivadas.

En el caso de las carnes, se incluyeron cortes bovinos y aviares, menudencias y subproductos, además de ciertos productos lácteos seleccionados.

Quiénes quedarán afuera

La resolución aclara que no podrán acceder a este beneficio los exportadores que hayan registrado DJVE con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto, ni aquellos que incumplan con los plazos de liquidación fijados por la normativa.

El Ejecutivo espera que la eliminación de retenciones contribuya a dinamizar el comercio exterior, aumentar la competitividad de la agroindustria argentina y fortalecer las reservas internacionales. Desde la Casa Rosada sostienen que la medida permitirá anticipar un flujo significativo de dólares que otorgue estabilidad cambiaria en un momento de alta sensibilidad económica.

Con este esquema transitorio, el Gobierno busca dar un incentivo inmediato al sector más dinámico de la economía nacional. La apuesta es que, frente a la oportunidad de exportar sin retenciones, los productores aceleren las ventas externas, aportando divisas que refuercen el frente financiero y generen cierta calma en los mercados.

La iniciativa, sin embargo, tiene fecha de vencimiento: 31 de octubre de 2025 o el agotamiento del cupo de 7.000 millones de dólares. De esa manera, el oficialismo plantea una herramienta acotada en el tiempo, pero que podría convertirse en un factor decisivo para transitar meses clave para la economía argentina.